Activistas Refuerzan Campañas Contra Violencia de Género

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre.- A pesar de que en Chiapas existe la alerta de género en 7 municipios, el índice de violencia contra las mujeres ha aumentado de manera considerable en lo que va del año, problemática que preocupa no sólo a autoridades sino también a organizaciones que trabajan en la materia.

La integrante del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) Bianca Caballero, dio a conocer que debido a este incremento se refuerza la campaña de sensibilización y prevención en diversos sectores de la sociedad, a fin de contrarrestar este flagelo.

Las acciones de prevención se refuerzan con alumnos del nivel Secundaria, Preparatoria y en universidades, así con la población migrante, ya que desafortunadamente esta problemática se presenta en diversas esferas de la sociedad, y por ende se requiere brindar toda la información a las mujeres para prevenir la violencia de género.

Reconoció la preocupación de las autoridades ante el tema de violencia de género que existe en los 7 municipios del Estado, toda vez que existen estadísticas alarmantes señalando que en Chiapas se registran en promedio 7 feminicidios cada mes, índices que no se habían registrado en años anteriores.

Ante este incremento, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) ha puesto gran interés en reforzar las pláticas de prevención, ya que solo es de esta manera como se puede contrarrestar esta problemática.

A través de estas acciones se ha podido rescatar a mujeres en situación de violencia, sin embargo, hace falta mucho por hacer, toda vez que las féminas aún no cuentan con la cultura de la denuncia a pesar de sufrir los diversos tipos de violencia, señaló.

“Hace falta mucha sensibilización, ya que hace unas semanas los registros señalaban alrededor de 7 casos de feminicidios al mes, por ello es importante la participación de la sociedad a fin de contrarrestar esta situación”, sostuvo.

Aún cuando las estadísticas son alarmantes, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno han mostrado poco interés para establecer estrategias que permitan contrarrestar esta problemática, que desafortunadamente ha causado la muerte de mujeres, niños y adolescentes. EL ORBE/ Marvin Bautista