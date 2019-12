Incertidumbre en la Economía Regional por Desabasto de TVR Para Visitantes

Tapachula Chiapas; 11 de Diciembre.- La economía de los empresarios y prestadores de servicios de Tapachula, podría verse desfavorecida en esta época decembrina, si no se hace una estrategia que permita a los visitantes guatemaltecos contar con la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que brinde un paso legal para realizar sus actividades de compras en las vísperas de navidad y fin de año.

El Vice Presidente de COPARMEX en Tapachula y Director de la Agencia de Viajes “Vuela”, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, explicó que, debido a los escases del material para estas tarjetas, aunado a la reducción de expediciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INAMI), la visita de guatemaltecos se ha visto reducida considerablemente.

Existen varios factores por los cuales, les es más difícil a los guatemaltecos contar con esta identificación que les permita transitar libremente por toda la región, esto es, primeramente, por la supuesta corrupción que impera en el lado de Guatemala, en el paso de Talismán, donde coyotes venden a sus paisanos, los lugares para tramitar esta identificación hasta en 500 quetzales, o mil 200 pesos mexicanos.

Dijo que este negocio no es legítimo, pero lleva años ocurriendo, sin que las autoridades de Guatemala ni de México han hecho nada para contrarrestarlo, lo que propicia que muchos turistas que vienen de diversos departamentos y llegan por la mañana a realizar su trámite, se encuentran con la noticia de que ya no hay fichas.

La Casa Roja en Talismán anteriormente atendía a 250 personas que tramitaban sus Tarjetas de Visitante Regional, pero supuestamente, por atender a los migrantes que ingresaron en caravanas ahora solo se atienden a 100 guatemaltecos diariamente, cuando estos últimos, son los que activan la economía en la zona.

Las autoridades argumentan que la razón de la insuficiencia del material para la expedición de estas tarjetas, se debe a que están utilizando este material para hacer otro tipo de tarjetas que son entregadas a los migrantes haitianos, cubanos y extra continentales por esta razón, si antes se expedían alrededor de 250 tarjetas, hoy se ve reducida en un 50 por ciento aproximadamente.

Ante esta situación, el socio de este organismo empresarial, propuso a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, emplear una estrategia para que la economía de Tapachula, no se vea afectada por esta causa, de tal manera que les permitan extender la vigencia de estas tarjetas TVR con la misma identificación, mientras que la dotación del material se normaliza.

Por otro lado, lamentó que ninguna autoridad estatal o municipal en materia turística, haya hecho una propuesta de promoción en territorio guatemalteco, aun sabiendo la importancia de este consumo para equilibrar la economía de la zona, por lo que los empresarios han actuado solos en el intento de seguir promoviendo a Tapachula como un destino interesante a los guatemaltecos. EL ORBE/ Marvin Bautista