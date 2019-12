Sin Repuntar Ventas en Comercios del Centro por Déficit de la TVR

* El INM Frenó el Ingreso de Turistas Guatemaltecos.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre.- La crisis económica y la falta de materiales para la expedición de las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) por parte del Instituto Nacional de Migración (INAMI) han provocado una afectación en los comercios locales, ya que estos factores han frenado el repunte de ventas en esta temporada decembrina.

El Secretario de Pro Centro, Aníbal Núñez Enríquez, dio a conocer que, los comerciantes esperaban con ansias la llegada de las fiestas navideñas para recuperarse de la situación económica que han sufrido en el 2019, sin embargo, hasta el momento las cosas no han sido nada alentadoras, toda vez que las ventas no han repuntado.

Es lamentable que el Instituto Nacional de Migración atente contra la economía local al decir que no cuenta con el material suficiente para la expedición de las Tarjetas de Visitante Regional, cuando por años, los turistas comerciales de Guatemala han sido el mercado potencial, principalmente en fin de año.

En comparación al año anterior, las ventas han bajado un 40 por ciento debido a la falta de circulante y sobre todo por la baja afluencia de visitantes centroamericanos que se ha tenido al cierre del 2019, situación que repercute fuertemente en la economía de los comercios, dijo.

«Los amigos guatemaltecos no han llegado como en otros años, esto debido a la falta de Tarjetas de Visitante Regional (TVR), situación que es lamentable, porque no es posible que el Instituto Nacional de Migración ponga un sinfín de trabas para dejar ingresar a los turistas», abundó.

Señaló que, debido a esta situación, los comerciantes locales cierran de manera crítica, por lo que las expectativas para el próximo año son inciertas, lo que obligará a los empresarios a reducir el personal para poder salir adelante o bien muchos se verán obligados a cerrar sus negocios, porque la actividad ya no es redituable.

Por lo que pidió al Gobierno Federal atender el problema de desabasto de TVR, porque no es posible que se continúe frenando el ingreso de los guatemaltecos, cuando ellos son los que mueven la economía local, además de brindar mejores estímulos fiscales en la frontera sur, ya que, de esta manera, los comercios podrán hacerle frente a la difícil situación económica que se vive en esta zona. EL ORBE/ Marvin Bautista