Usuarios Protestan en COAPATAP por Incremento en Tarifas de Agua

* A Pesar de que no les Llega.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- Debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) al incrementar de manera desmedida el cobro de los recibos del vital líquido, usuarios de diversas colonias de Tapachula protestaron para exigir al organismo un alto a estos abusos.

Ángel Alberto Ibarra Tercero, en representación de los inconformes, dio a conocer que es lamentable el abuso que comete el COAPATAP contra los ciudadanos al incrementar los cobros en más del 50 por ciento, cuando muchas colonias cuentan con una tarifa fija.

El pasado 9 de Abril de 2019, usuarios de diversas colonias firmaron un convenio de pago por una tarifa preferencial con el Director del COAPATAP, en donde se acordó el pago de 85 Pesos, pero lamentablemente no se ha respetado, ya que, los últimos recibos llegaron al doble, representando un duro golpe en la economía de las familias de colonias marginadas.

Este incremento a la tarifa de agua va en detrimento de la economía de las familias, sostuvo, ya que para las personas de escasos recursos que viven en colonias marginadas de Tapachula, cubrir un recibo de más de 200 Pesos representa dejar de comprar sus alimentos por dos días, situación que no ha sido considerada por el Ayuntamiento que preside Óscar Gurría Penagos.

Lo contradictorio, es que el recibo llega puntual pero el servicio que presta el Comité de Agua Potable es de pésima calidad, ya que el vital líquido que surten no cumple con la normativa que marca la Organización Mundial de la Salud, al llegar el agua en algunas colonias turbia y con malos olores.

Además, señaló que hay colonias en donde el agua llega nada más una vez a la semana y por alrededor de unas horas, calificando esta actitud como un abuso, pues no cumple con el suministro adecuado del vital líquido en las viviendas.

«Los recibos llegan puntuales, pero no así el agua, y cuando el vital líquido llega es de pésima calidad, turbia y con malos olores, es lamentable lo que estamos padeciendo, porque tenemos convenios firmados, pero el COAPATAP los ha violentado al no respetar la tarifa fija», sostuvo.

Los responsables de los cobros excesivos del recibo de agua es el presidente Óscar Gurría Penagos, la síndico Rosa Irene Urbina y el director del COAPATAP, César García, quienes no han querido coadyuvar con la economía de las familias, y es que la población es quien paga las malas decisiones que se han tomado en esta administración municipal.

Para finalizar mencionó que, en una primera instancia sólo buscan el diálogo con las autoridades del organismo, pero en caso de continuar con los altos cobros tomarán medidas más enérgicas, como la toma del edificio del COAPATAP, pues no permitirán que continúen los abusos contra los ciudadanos. EL ORBE/ Marvin Bautista