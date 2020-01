Estudiantes a Merced del Hampa por Falta de Alumbrado

* En la Colonia El Porvenir.

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Madre de familia se pronunció porque les brinden vigilancia policiaca toda vez que han sido cometidos diversos atracos en el puente peatonal que está sobre el río Tiplillo, en la colonia El Porvenir, en la Calle Isabel la Católica, entre Callejón Independencia y Calle Independencia.

Concepción García Juárez señaló que la colonia está abandonada por las autoridades municipales e indicó que requieren es seguridad, porque mandan a sus hijos a hacer mandados y corren peligro, “por lo que pido de la manera más atenta al presidente municipal Oscar Gurría, que por favor nos haga caso y mande vigilancia, nosotros somos familias humildes”.

Otra de las problemáticas que enfrentan es la falta de alumbrado público, hay muchas lámparas fundidas y otras que permanecen encendidas durante el día, hay postes que están a punto de caer.

Aseguró que sienten temor de salir a la calle por la tarde noche porque los pueden despojar de su bolsa, de sus documentos y objetos personales.

García Juárez precisó que anteriormente la colonia El Porvenir era bastante tranquila, pero desde hace cuatro años la situación empeoró y quién le repone la pérdida, se preguntó la angustiada mujer.

Donde está el puente peatonal sobre el río se ponen muchos sujetos, señaló, y después de las 6:00 a 7:00 de la noche ya están fumando marihuana, está bastante oscuro el lugar, “que nos pongan atención las autoridades”, exigió.

Reclamó que les han dicho que les mandarán la patrulla, pero no hay rondines de vigilancia, muchos de los vecinos no denuncian por temor a ser víctimas de los delincuentes, “corremos peligro quienes nos atrevemos a denunciar”.

Manifestó que ese puente peatonal es una forma de “cortar” camino, sobre todo para aquellos que salen muy temprano o regresan muy tarde a sus domicilios, entonces son presa fácil de los asaltantes. “A mi nieto lo intentaron asaltar, pero como vinimos por él todas las noches, ya no le hicieron nada, es un niño que trabaja para continuar con sus estudios”.

No hay patrullajes, sólo en una caseta que está en la carretera ponen la torreta, pero a la colonia no acuden a realizar recorridos, peligran las niñas y jovencitas, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González