Altas Tarifas Eléctricas Ahogan la Economía de Familias Vulnerables

* En Colonias Populares de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero.- La situación que enfrentan las familias de la frontera sur es complicada debido a los altos cobros en el recibo de energía eléctrica, situación que pega fuertemente en el bolsillo y empeora la crisis económica que se vive en esta parte del país.

El declarante, Alberto Ibarra, dio a conocer que los altos cobros realizados por la Comisión Federal de Electricidad contra las familias de la frontera sur agudiza el panorama económico de la población al inicio del año.

Es un abuso lo que la Comisión Federal de Electricidad comete contra la población, principalmente de colonias marginadas del Soconusco, quienes ante la escalada de precios de productos de la canasta básica no pueden cubrir los altos cobros de energía eléctrica.

Han sido informados, señaló, de que la Comisión Federal de Electricidad piensa arremeter contra los usuarios por no pagar esos cobros abusivos de energía eléctrica, lo cual sería una acción ofensiva para las familias, quienes están en la disposición de cubrir los consumos, siempre y cuando sea una tarifa justa.

Hay familias en donde el incremento del cobro de energía eléctrica supera el 400 por ciento de lo que antes pagaban, y es que hay usuarios que antes pagaban 250 Pesos bimestrales y ahora el recibo supera los mil Pesos, y cubrirlo representa para los ciudadanos de colonias populares quedarse sin la despensa familias en una quincena.

«Hoy, lamentablemente estamos siendo afectados, y es que vemos que prácticamente una quincena se está usando para cubrir el pago de la energía eléctrica, sin embargo, no es todo lo que tenemos que saldar, sino existen otros servicios, por lo que la economía de las familias está muy desgastada», sostuvo.

Señaló que, han buscado entablar un diálogo con los altos mandos de la Comisión Federal de Electricidad en la región Soconusco, pero hasta el momento no han sido atendidos, por lo que como colonias populares analizan las medidas que tomarán para poner un alto a los incrementos de la energía eléctrica.

Aunque el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador prometió de que en su Gobierno bajaría el costo de la energía eléctrica, esto ha quedado solo en una falacia, ya que las familias han visto que en lugar de bajar, los cobros se han disparado de forma considerable.

A pesar de que Chiapas produce casi el 40 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, a través de las hidroeléctricas, tiene una de las tarifas más elevadas del país, lo que significa una injusticia para los campesinos, empresarios, y ciudadanos, ya que Tabasco no tiene ninguna obra que genere electricidad, y pagan poco por su luz; y nosotros, aún así seguimos pagando tarifas altas.

Para finalizar, mencionó que si a Tabasco el Gobierno Federal bajó el precio de la luz y les condonaron la deuda, aquí en Chiapas deben hacerlo de la misma manera, al ser el principal productor de energía eléctrica y el Estado con un alto índice de pobreza, por lo tanto se debe brindar un trato preferencial en el cobro de la tarifa eléctrica. EL ORBE/Marvin Bautista