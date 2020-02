Responsabilidad de Gurría la Golpiza que Recibieron Indígenas de Pavencul

Expresa el Diputado Local Marcelo Toledo.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 7 de Febrero.- “Fue un acto reprobable”, sostuvo el diputado, Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, al referirse a la brutal golpiza que propinaron la semana pasada policías municipales en contra de indígenas y periodistas en la alcaldía de Tapachula.

Entrevistado este viernes en sus oficinas legislativas, en la capital chiapaneca, reconoció que “hubo un evidente exceso de la fuerza pública en contra de los manifestantes”.

Por ello, dijo, se debe de investigar a fondo todo el contexto en el que se da ese hecho y ver quiénes son los directamente responsables.

Ante el anuncio por parte Ayuntamiento local que algunos uniformados que supuestamente participaron en esa agresión fueron separados de su cargo y sancionados, aclaró que “la policía obedece órdenes y tiene jefes superiores”.

Y reconoció que “todo esto recae en la figura del presidente municipal que, en este caso, es Oscar Gurría Penagos, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”.

Al ser de su misma filiación partidista, dijo a los representantes de los medios de comunicación que “cuando se gobierna, es para todos, como nosotros los Diputados que debemos de tratar con todos los presidentes y alcaldesas en el Estado, no con partidos políticos en particular”.

Retomó el anuncio del Gobierno de Tapachula de que unos uniformados ya habían sido sancionados por esos hechos, a lo que recalcó que “aquí lo que se demanda es que se haga una revisión, que se sancione a quien corresponda y que no se inventen chivos expiatorios”.

En la víspera había sido presentada al Pleno una solicitud de que, lo ocurrido en el llamado popularmente “Lunes negro” no quede impune, por lo cual indicó esa petición ha llegado a comisiones para que se dé una pronta resolución.

“Generalmente el hilo se rompe por la parte más delgada y a mí me parece que lo más delgado no son los policías municipales. Aunque son los que materialmente hicieron el hecho”, comentó.

Los campesinos de ese día participaban en una manifestación pacífica en la explanada externa de la Presidencia Municipal y lo periodistas cubrían el evento, cuando fueron golpeados, atacados con gases lacrimógenos, perseguidos, detenidos, esposados, insultados y puestos a disposición del Ministerio Público.

Ante ese panorama, Marcelo Toledo recalcó que “nosotros, como Poder Legislativo y como representantes del pueblo, estamos obligados a ser garantes de la libertad de expresión”.

Y es que lamentó que, en ese mismo evento ocurrido en Tapachula, algunos comunicadores también hayan sido lesionados, “entre ellos a una reportera, a quien mantuvieron esposada, cuando ni a los grandes delincuentes se le colocan esposas, como se hizo con la periodista”.

Mostró su preocupación que ese tipo de actos fuera de la ley causan una impresión negativa de la sociedad hacia sus autoridades y recordó que en Chiapas falta un año para el proceso electoral.

De acuerdo a lo expresado por la también diputada, Olvita Palomeque, en el recinto legislativo se está promoviendo un juicio político contra Gurría Penagos para separarlo del cargo.

Se espera que, en la Sesión Ordinaria del martes, los Diputados retomen el tema y se plantee una posible resolución. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello