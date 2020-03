Detienen en la Costa de Chiapas a Cuatro Extranjeros de Uzbekistan

Tapachula, Chiapas; 13 de marzo. – Dos menores de edad y dos adultos originarios de la República de Uzbekistan, fueron asegurados en las últimas horas en la Costa de Chiapas, cuando viajaban en un vehículo hacia el interior del país, pero de manera ilegal.

Ese país se ubica en Asia Central, junto a naciones como Afganistán y Kazajistán, que es un sector del mundo en conflicto bélico y terrorismo yihadista.

Sobre el aseguramiento de ese grupo de extranjeros, se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, inició una investigación contra una persona, tras ser puesto a disposición por su probable responsabilidad en la violación a Ley de Migración, en la modalidad de transporte de migrantes.

De acuerdo al Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), al realizaban tareas de investigación en la carretera Federal Tapachula-Arriaga, cerca de la desviación que conduce al municipio de Tonalá, en donde aseguraron un automóvil en el que se transportaba a esas personas indocumentadas.

Luego de solicitar al conductor que detuviera la marcha del vehículo, los uniformados procedieron a realizar una inspección, en la que se encontró a tres personas extranjeras (una adulta y dos menores de edad), además del conductor.

Al solicitarles su documentación para acreditar su legal estancia en el país, manifestaron no contar con la misma. Los cuatro aceptaron ser originarios de Uzbekistan.

Sunnatulloh “U”, conductor del vehículo, quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de transporte de migrantes.

Mientras que los indocumentados fueron enviados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Chiapas.

Uzbekistan se encuentra a unos 3 mil kilómetros de China y a unos 4 mil 500 de la región de Wuhan, en donde fue reportado el primer caso de coronavirus.

Se desconoce cómo pudieron recorrer el mundo entero esas personas e ingresar a territorio nacional sin ser detectados por ninguna autoridad; incluso, cómo burlaron toda la vigilancia en la costera, si viajaban en un vehículo.

No se informó tampoco si fueron sometidos a una evaluación de salud ya que, aun cuando no presentaban signos visibles de estar contagiados con coronavirus, se han detectado casos asintomáticos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello