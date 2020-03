Piden Mano Dura Contra Antros que No Acaten la Contingencia

*Operan Muchas Cantinas Sin Control Sanitario.

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo.- Un grupo de la sociedad solicitó este jueves al piden al Gobierno que aplique mano dura en contra de los propietarios de bares y cantinas, porque no obstante a las órdenes de la Secretaría de Salud, han hecho caso omiso y permanecen abiertas sin restricciones.

Moisés Pérez, en voz de los manifestantes, dijo que algunos establecimientos no respetan los horarios, la sana distancia y otras medidas preventivas.

Lo justo es que las autoridades del ramo deberían ordenar el cierre de todos los negocios de ese giro, como se hizo con las escuelas y los centros deportivos, para que haya una coherencia en el actuar.

Así también, clausurar las negociaciones cuyos propietarios no cumplen con las disposiciones, “porque no es justo que, mientras algunos acataron las instrucciones, otros no obedecieron”.

Hizo hincapié que se ha pedido que no haya aglomeraciones de personas para evitar la propagación de la pandemia del Coronavirus y por eso se tienen que aplicar las clausuras, porque “la población lo que necesita es comida, no ir a una cantina”. EL ORBE / Nelson Bautista