En Plena Cuarentena Migrantes Siguen Invadiendo el Centro de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril.- “Estamos alarmados y preocupados ante esta situación del Covid-19 que se está viviendo a nivel mundial y nacional, sobre todo por la presencia de miles de extranjeros en el centro de la ciudad, que se resisten en acatar las disposiciones de salud”, sostuvo el comerciante, Joaquín Martínez García.

En entrevista para este rotativo, indicó que las calles del primer cuadro de Tapachula prácticamente están invadidas por migrantes indocumentados, “quienes, al no tener lugares propios, hacen sus necesidades fisiológicas en cualquier parte, dando un aspecto denigrante al centro de la ciudad, además de la contaminación que eso representa”.

Si bien es cierto que gran parte de la población se queda en casa como medida de prevención, comentó, no sirve de nada porque en las calles deambulan miles de migrantes que podrán convertirse en cualquier momento en portadores del virus.

“Esos extranjeros no guardan su sana distancia, no usan cubrebocas ni otras disposiciones en materia de salud”, apuntó.

Por ello pidió a las autoridades migratorias que tomen cartas en el asunto, “ya que este problema se les está saliendo de las manos, en perjuicio de los ciudadanos”.

En el caso de los migrantes que están en el centro, insistió en que deberían ser obligados a que acaten las medidas de prevención dispuestas por las autoridades de Salud, porque de lo contrario, la propagación del virus sería en perjuicio para todos. EL ORBE / Nelson Bautista