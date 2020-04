Protestan Trabajadores del Hospital de Tapachula

*Señalan que la Clínica del Covid no está funcionando

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril.- Trabajadores del Hospital Regional, ubicado al sur de esta ciudad, se manifestaron este lunes para denunciar que la clínica local para la atención del Covid-19 no está funcionando por falta de equipamiento y material.

Indicaron que en ese lugar solo recibieron un paciente para dar por inauguradas las instalaciones, y que todos los demás, incluso los casos sospechosos, los están llevando al Hospital Regional, pero carecen de capacitación y equipo para atender ese tipo de pacientes.

En la protesta, relaza en la explanada exterior de ese nosocomio, la afanadora Martha Beatriz Carrasco Salvador, dijo a los medios de comunicación que esa área carece de guantes, impermeables y que los cubrebocas no reúnen la calidad que se requiere para protegerse de la pandemia.

A razón de sus compañeros, informó que hay al menos cinco pacientes con los síntomas del Covid en ese lugar y que por ello el personal teme infectarse y llevar el virus también a sus familias.

Comentó que la antigua clínica del ISSTECH, habilitada para la atención de los pacientes con Coronavirus, no está funcionando, por tanto, los posibles casos los están llevando al Hospital Regional.

Por su parte, Rony Gordillo, responsable del Área de Almacén, dijo a los representantes de los medios de comunicación que es falso el supuesto abastecimiento de material para atender esa y otras enfermedades.

En una larga lista, mencionó que carecen de pañales desechables para adultos, ropa de parto, termómetros, vestimenta para cirugía general, tela adhesiva, cinta microporosa, botas, batas, compresas, conectores gruesos, cubrebocas, catéter, vendas elásticas, jeringas, sondas, suturas, entre muchos otros artículos.

“Lo que más urge es lo que se requiere para la atención del coronavirus, porque ahorita todo el personal está expuesto a contagiarse”, aseguró.

Por su lado, la enfermera Yesenia Soto, dejó en claro que no están en contra de la atención de los pacientes, sino que están exigiendo que les proporcionen las herramientas básicas para desempeñar su trabajo y no exponer la vida del personal y de los mismos infectados.

También se refirió a la capacitación que se está haciendo los trabajadores de la Salud en ese lugar en el tema del Covid, del que dijo no va ni al diez por ciento porque los cursos tienen que ser entre pocas personas para evitar las aglomeraciones.

A pesar de la protesta, los manifestantes no interrumpieron las actividades ni la atención y el Hospital continuó con las tareas de atender a más o menos un millón de personas de Tapachula y del resto de los municipios de la región, incluso a migrantes y ahora a los afiliados al ISSTECH.