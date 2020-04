Migrantes que Deambulan en el Centro de Tapachula Amenaza Latente Para la Propagación del COVID-19

No Acatan las Medidas Sanitarias

Tapachula, Chiapas; 23 de abril. – “La situación de los migrantes extranjeros en territorio mexicano se ha convertido en un foco rojo y en una bomba de tiempo, porque muchos de ellos ya están infectados por el Covid-19”, sostuvo Irineo Mújica Arzate, director de la organización “Pueblos Sin Fronteras”.

En entrevista exclusiva para EL ORBE reveló que tienen conocimiento de que hay muchos migrante infectados en Estados Unidos, tanto libres como asegurados en centros de detención.

El mayor número de migrantes infectados de coronavirus estaría en una región cercana a San Diego, California, cerca de Tijuana.

Ahí hay al menos 20 migrantes detenidos que han dado positivo a la pandemia, pero que lo más delicado es que ya soltaron a varios a las calles mexicanas.

“Uno de ellos apena respiraba”, dijo Mújica al señalar que en las últimas horas el gobierno norteamericano ha soltado a unas 700 personas en territorio nacional y no se sabe cuántos de ellos pudieran estar ya contagiados de la mortal enfermedad.

Otros 200 migrante detenidos, en los límites fronterizos de esa región, permanecían en huelga de hambre para que sean liberados, luego de que sienten pánico de contagiarse en los centros de detención de esa nación.

Dejó en claro que no es una situación exclusiva de los Estados Unidos, sino que también en México está ocurriendo una situación similar y para ello puso como ejemplo a Matamoros, donde señala que en un campamento migratorio hay unas 3 mil personas, pero se detectó que 17 de ellos ya están contagiados de Covid-19.

La gran mayoría de todos ellos son centroamericanos y, hasta ahora, se desconoce cuántos ya contrajeron la enfermedad y aun no lo saben.

En esa misma ciudad hay otras 15 persona que ya dieron positivo, pero no se sabe como fue el mecanismo de contagio y si tuvieron algo que ver los migrantes.

En el caso de Tapachula, indicó que tuvieron conocimiento de un migrante retenido en la Estación Migratoria Siglo XXI y que, por lo mismo, solicitaron informes al Instituto Nacional de Migración (INM), pero que no les quisieron dar respuestas.

“Nos queda claro que en México no se están haciendo las pruebas suficientes ni a la sociedad ni a los migrantes para determinar si no están enfermos de coronavirus. Si no se hacen, quieren decir que tampoco habrá registros”, indicó.

Luego se refirió a los alrededor de 60 mil migrantes que están deambulando en Tapachula en espera de que sea resuelta su situación migratoria, aunque indicó que muchos de ellos son gente deportada de los Estados Unidos y de otras regiones del país y que fueron enviadas a esta región de Chiapas.

“El gobierno federal debe de tener un plan emergente para la atención de la salud de los migrantes, porque si se enferma uno de ellos, el resto del país esta en riesgo de infectarse también y no habrá la capacidad de atender a tantos”, insistió.

Por su parte Oscar Hernández Saquín, dijo que las aglomeraciones de migrantes en Tapachula no son culpa de las autoridades, sino que es una forma cultural de esos extranjeros.

Entrevistado a un costado de la alcaldía, indicó que los migrantes se sienten protegidos por los convenios que ha hecho el gobierno federal mexicano con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de abrir las puertas del país y hasta mantenerlos con subsidios económicos.

Consideró que el mismo gobierno federal debe de buscar un espacio grande para habilitarlo como albergue, de tal manera que se pueda llevar a ese lugar a toda esa gente, “porque, así como andan, a la intemperie, pueden contagiarse y es un alto riesgo para la salud de toda la población”.

En tanto que, Cesar Escobar, empleado bancario, opinó que los migrantes en Tapachula no están respetando las indicaciones de la Secretaría de Salud, tanto de respetar la sana distancia como el de quedarse en casa.

“Es un riesgo de salud constante para todos los tapachultecos”, indicó al puntualizar que de poco ha servido que se cierren los espacios públicos, si todos ellos -los migrantes- deambulan de una esquina a otra y se amontonan en grupos numerosos, sin ninguna protección. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello