Exhortan a Docentes Actualizarse en Herramientas Tecnológicas

* Sobre Todo en Zonas Rurales Donde la Tecnología es Escasa.

Tapachula, Chiapas; 26 de abril. – “La educación virtual puesta en marcha por el gobierno federal es excelente, porque estamos en la era de la información, y como docentes tenemos la obligación de actualizarnos, sostuvo Esaú Salgado López, maestro en la escuela Riva Palacios, en el municipio de Metapa de Domínguez.

En entrevista para este rotativo indicó que los profesores deben de hacer equipo con la tecnología y con todas las herramientas que estén disponibles, “porque si no lo hacemos, quedamos fuera de la jugada”.

Sin embargo, aceptó que en algunos hogares todavía no están al día, principalmente en el área rural, “pero deben preocuparse porque, de lo contrario, no podrán acceder a la información”.

Explicó que están trabajando también con los cuadernillos. “Los supervisores lo ven con los directores, y cada uno de ellos con los profesores, hasta llegar a los padres de familia”, indicó.

Consideró que aquellos que quieran acompañar la enseñanza con la tecnología, se estará negando también a aprender, porque con la era del internet, es la oportunidad a estar informado. EL ORBE / Nelson Bautista