18 Suicidios en el Soconusco en Tres Meses

*Hay un aumento del 200 por ciento

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril.- En la región que abarca del municipio de Acapetahua a Suchiate, en el Soconusco, se han registrado 18 suicidios en los últimos tres meses.

Esto representa un 200 por ciento más que el mismo periodo, pero del año pasado, cuando en esa parte de Chiapas se había contabilizado seis.

De los casos notificados en ese lapso de este año, seis fueron de menores de entre 12 y 15 años de edad.

Aún cuando han utilizado varias formas para quitarse la vida, el ahorcamiento es el principal mecanismo, seguido de la toma de pesticidas.

Aún cuando no hay líneas de investigación criminalísticas a fondo que puedan precisar las causas por la que decidieron optar por concluir su vida, algunos factores llevan a determinadas hipótesis.

Así, se cree que la lista de los factores probables que pudieron haber influido en esas determinaciones la encabeza la depresión sentimental, sobre todo; el diagnóstico de alguna enfermedad crónico degenerativa o mortal, y la situación económica.

El mayor número de suicidios corresponden a los últimos 30 días, pero no hay alguna investigación que pueda precisar que tiene alguna relación con el confinamiento por la contingencia del Coronavirus, la suspensión prolongada de las clases u otro similar.

La gran mayoría de ese grupo de personas que se quitaron la vida, eran de la clase media y baja; lo hicieron en sus casas y no dejaron cartas póstumas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello