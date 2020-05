Se Resiste el Mercado “Laureles” a Morir

*Ya se han ido más de la mitad de los locatarios.

Tapachula, Chiapas; 26 de mayo. – El mercado “Laureles” ubicado al oriente de la ciudad, desde hace tres décadas es señalado de ser solamente “un inservible elefante blanco” y ahora se resiste a morir definitivamente.

Marina Toledo, locataria de ese centro de abasto, dijo a EL ORBE que es muy escasa la gente que llega a esas instalaciones y que, por lo mismo, no hay ventas.

“Con eso no podemos sobrevivir. De por sí ha sido un mercado muerto y ahora con la pandemia nos ha afectado aún más”, indicó.

Según explicó, actualmente ya no se puede encontrar en ese lugar lo que normalmente busca los consumidores en un mercado, como la venta de pollos, carnes, pescados y verduras. La mayoría de los locales que quedaron se han convertido en cocinas económicas.

“Llevo 25 años laborando en este mercado. Cuando inicié habíamos alrededor de cien personas y ahora nos encontramos aproximadamente 40 negocios, en los que se puede encontrar sastrería y tiendas de abarrotes”, comentó.

De igual forma que, en su momento, quisieron poner negocios de carnes y verduras, pero terminaron desilusionados porque no había ventas. “La verdad es que la gente se ha olvidado de este mercado”, indicó al asegurar que, por cuenta de ellos, han organizado algunos eventos para atraer clientes a ese mercado.

Reconoció que, aun cuando hay muy pocas ventas, son tantos años transcurridos que no quieren dejar sus locales.

“Es cuestión de aguantar, sino se van retirando solos. Lo que nos mantiene es una escuela cercana y el banco de alimentos, que nos hace un rato la venta por las mañanas, pero con la pandemia se paró el movimiento porque no hay clases, y esto queda totalmente muerto”, puntualizó. EL ORBE / Enrique Salazar