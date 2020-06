Extreman Medidas en Donaciones de Sangre

*En la Cruz Roja.

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio.- Para la donación altruista de sangre, se requiere que las personas que van a aportar estén en las mejores condiciones de salud, principalmente que no hayan tenido síntomas de gripe, tos, o alguna infección dental en los últimos 14 días, así como que no hayan estado ingiriendo medicamentos como antibióticos y que no presenten ciertos factores de riesgo.

Así lo explicó el médico Moisés Valencia Moreno, en cargado de esa área en la Cruz Roja local, quien agregó que, a pesar de que es un acto completamente altruista, la donación no pueden hacerla todas las personas -aunque tengan ese deseo- por varios requisitos que deben cumplir.

Añadió que cada uno puede donar sangre hasta tres veces por año, es decir, cada cuatro meses, siempre y cuando su edad oscile entre los 18 y los 65 años de edad; que su peso sea mayor a los 50 kilogramos, y no haya estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

Dentro de las necesidades de sangre, indicó que la positiva es una de las de mayor demanda, y que, la negativa, nada más en casos específicos.

En cuanto a la identificación, dijo que los donadores pueden presentar credencial oficial con fotografía y vigente del INE, pasaporte, cédula profesional, credencial ADIMSS, cartilla de salud vigente, o licencia de manejo.

Consideró que, en cuanto se normalice la situación de la contingencia sanitaria, harán la promoción para invitar al público en general a donar sangre, y que se valdrán de convenios que se hagan con las universidades, así como promociones en la radio y los periódicos.

En las campañas disponen de tres días para la concientización de los donadores, porque luego algunos creen que ellos la donan y el Banco de Sangre la vende. Por ello aclaró que la sangre no se vende. EL ORBE / Nelson Bautista