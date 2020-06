En Forma Infrahumana Trata Banamex de Tapachula a Cuentahabientes y Usuarios

* Los Hace Esperar Bajo la Lluvia.

Tapachula, Chiapas; 05 de junio de 2020. – Banamex en Tapachula extralimito el trato inhumano a sus clientes y usuarios este viernes, luego de que los tuvo por horas bajo las intensas lluvias y sin respetar las medidas sanitarias, como el estar aglomerados.

Esaú Martínez García, productor de café de la zona rural alta, uno de los que pasó casi todo el día bajo la lluvia para poder hacer sus operaciones, ya que de lo contrario tendrá que regresar a su comunidad, en un viaje en vano.,

“Uno quisiera respetar la sana distancia, pero ya ve las inclemencias del tiempo, no podemos; nos estamos mojando y los del banco están tardando mucho en hacer los trámites”, señaló al asegurar que llegó desde muy temprano para el cobro de un apoyo de gobierno.

“Quisiéramos que las autoridades tomaran cartas en el asunto para que se agilicen los trámites, porque aquí hay gente de la zona alta y no sabemos a qué horas vamos a salir”, abundó.

Reconoció que, al estar amontonados de esa manera, corren el riesgo de contraer la pandemia y llevar el virus a sus viviendas, “pero no hay otra manera de poder cobrar nuestro recurso”.

Lo peor de todo es que, según comentó, es que el banco solo les dio un solo día para poder cobrar esos apoyos y eso significa que tenían que hacer las largas colas bajo la intensa lluvia o ya no podrían acceder a esos recursos.

Por su parte, Elpidio López Pérez, de oficio agricultor, afirmó en entrevista para EL ORBE que también ya llevaba varias horas bajo la intensa lluvia para poder entrar al banco, bajo las condiciones que Banamex les exigía.

Confirmó que los movimientos de lo empleados eran demasiado lentos y que n había otra alternativa que esperar en esas inclemencias del tiempo.

Mientras que Artemio Matías Ortiz, también usuario de ese banco, reconoció que, en esos momentos, estaban sufriendo por las horas de espera y que, en su caso, había llegado desde la comunidad de Chanjalé-Salchijí, en la parte rural más lejana de la cabecera municipal.

Señaló que, para poder llegar hasta Tapachula, tuvo que caminar por horas y pasar derrumbes y deslaves en los caminos.

El banco decidió este día cerrar sus sucursales ubicadas en la 17 calle oriente y la que se encuentra en la Plaza Cristal, al sur de la ciudad.

“No avisaron. Les vale. Nos hicieron ir de un lado para el otro bajo la lluvia, a sabiendas de que no existe ninguna autoridad que les dida nada”, recalcó Sonia Velázquez Flores.

Indicó que Banamex ha venido a menos en su servicio porque tampoco sirven sus cajeros, como el que tienen instalado en la Plaza Galería.

“Creo que las cosas no se van a componer mientras las autoridades se los permitan. Deberían de sancionarlos con paralizar sus actividades un mes sin afectar de ninguna manera a los clientes o enseñarles a tener a los empleados y al gerente en las mismas condiciones que nosotros, al menos una hora, para que vean o que se siente”, apuntó.

Lo ocurrido este viernes no es un caso aislado. Las aglomeraciones se han visto todos los días, aunque la diferencia es que ha sido bajo el intenso sol. EL ORBE / M. Cancino