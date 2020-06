Fallecen el Ex Presidente de Huixtla y Regidores de Acacoyagua y Escuintla

Huixtla, Chiapas; 18 de junio de 2020.- La enfermedad del Coronavirus sigue cobrando víctimas en nuestra región, y enlutando muchos hogares. Tal es el caso del ex Presidente Municipal de Huixtla en el periodo 2008-2010, Pilo Lugardo, quien el día de ayer lamentablemente perdió la vida, según lo informaron sus familiares a través de las redes sociales. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del deceso.

Así también trascendió que el pasado 15 y 16 de junio del año en curso, fallecieron los regidores de Acacoyagua, María Guadalupe y de Escuintla, Elfego López.

Ante la terrible situación que se vive por la pandemia del Covid-19, el personal al servicio del Ingenio Azucarero de Huixtla, han alzado la voz mediante un desplegado dirigido al presidente AMLO y al presidente municipal, así como organizaciones religiosas, sectores productivos, empresarios, comerciantes, magisterio, pueblo en general, a unirse para hacer un frente común contra el Covid-19.

Manifestaron que requieren del apoyo del gobierno, de los legisladores, para luchar y poder salvar vidas.

También hicieron un llamado a los empresarios del Ingenio para que se sumen en esta lucha sin tintes políticos.

Entre las acciones a realizar, se encuentran el de sanitizar las instalaciones del Ingenio, edificios, escuelas, casa por casa, para no darle tregua al virus.

Manifestaron que ya no pueden permitir que siga muriendo la gente; así mismo se pronunciaron porque no se descuide el combate al Dengue, por lo que solicitan se refuercen los operativos de nebulización para erradicar al mosco transmisor. EL ORBE/Luis Javier Ramos