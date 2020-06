Recomiendan Comer Carambola y Fortalecer Inmunidad al Covid

Tapachula, Chiapas; 22 de Junio del 2020.- Alexis Serrano Villafuerte, nutrióloga en la Frontera Sur recomendó este lunes agregar en su alimentación cítricos para fortalecer el sistema inmunológico en contra de enfermedades respiratorias, como el Covid-19, sobre todo la fruta conocida como Carambola, por su alto contenido de vitamina “C”.

Señaló que, al pensar en cítricos, regularmente se recurre a los limones, naranjas o mandarinas, pero la Carambola es muy rica en esa vitamina, “y hay que aprovechar que estamos en una región donde abundan diversidad de frutas de temporada para tener el requerimiento diario”.

Consideró que, si nuestra dieta fuera saludable, el Coronavirus no hubiese sido tan mortífero al haber menos personas obesas, diabéticas e hipertensas.

“Mantener un peso sano nos va a alejar de esas comorbilidades. Al no tener obesidad nos distanciamos también de padecer diabetes e hipertensión y, si en dado caso llegara a tener la pandemia, no le atacaría con gravedad”, explicó.

De igual forma, comentó que, regularmente, los alimentos de la calle no cumplen con las características adecuadas de una alimentación equilibrada.

Por el contrario, opinó, carecen de nutrientes y son muy ricos en azúcares simples, grasas o no contienen vitaminas y minerales. EL ORBE/Miguel Laparra