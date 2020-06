Reportan Desabasto en la Industria de Velas y Veladoras Por Pandemia

Tapachula, Chiapas; 24 de junio del 2020. – La fabricación de velas y veladoras se ha semiparalizado en México por la contingencia, luego de que la gran mayoría de los obreros permanecen en sus viviendas por voluntad propia o por indicaciones patronales.

Eso ha generado desbasto, al menos en Chiapas, según reveló el distribuidor de ese tipo de artículos, Francisco Choc López. “La gente no está trabajando, porque una parte de ellos están afectados por la enfermedad y otros porque se están guardando en sus casas, por ello el desabasto”, indicó.

También señaló que, a últimas fechas, los proveedores aplicaron un aumento de alrededor del 25 por ciento en la mercancía.

Señaló que ese efecto negativo en las ventas se está viviendo en la mayoría de los sectores y, como el caso de las velas y veladoras, se han caído casi por completo.

Puso el ejemplo también de las flores, que están presentando un panorama similar porque la población no está acudiendo a hacer ese tipo de compras y, por lo mismo, los vendedores no tienen los recursos necesarios para abastecerse, ya que son productos perecederos. EL ORBE / M. Cancino