Se Rompen Protocolos de Salud Miles Abarrotan Calles del Centro

Tapachula, Chiapas; 01 de julio del 2020. – La entrada en vigor de la “nueva normalidad” en las últimas horas en el municipio, sirvió para que gran parte de la población rompiera con los protocolos sanitarios y saliera a las calles de forma masiva y sin las medidas de prevención.

Los bancos registraron largas filas que abarcaban hasta dos cuadras de largo. Adentro, esas instituciones con fines de lucro protegían a su personal con cubrebocas, gel, la sana distancia y otras estrictas medidas, pero no hacían nada por los que estaban afuera en espera de ser atendidos.

Los usuarios no solo tuvieron que esperar por horas y bajo los implacables rayos del sol, el poder retirar o depositar su propio dinero, sino que también en forma aglomerada.

Esta vez ya no hubo personal de Protección Civil o de Salud que pusieran el orden y con ello cada quien hizo lo que quiso.

Se abrieron las calles y con ello volvió el caos vial. El transporte urbano y foráneo regresó a las actividades por completo y se canceló la estrategia de un día sí y otro no. Las unidades colectivas ya transportaron a su máxima capacidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello