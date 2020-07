Denuncian Inoperancia del INM Ante Éxodo de Migrantes a Chiapas

* Por Anuncio de Nueva Caravana en Centroamérica.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio del 2020.- Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron este sábado al Gobierno Federal que el éxodo de migrantes hacia Chiapas continúa, y se teme la llegada de miles de ellos provenientes de varias regiones del mundo.

Por ejemplo, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dijo a EL ORBE que han estado en contacto con algunas organizaciones homólogas, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, Honduras, “sobre la posible salida de allá de un grupo de personas en un éxodo que se está conociendo como caravana y al parecer ya se están organizando”.

Al preguntarle si la pandemia y el cierre de las fronteras podría ser un impedimento para que los extranjeros indocumentados insistieran en llegar a Chiapas, consideró que “la gente va a seguir migrando”.

Ente los factores atractivos para que lo sigan haciendo, apuntó que están a punto de abrir las ventanillas para recibir más solicitudes de asilo y refugio en Chiapas.

“Estamos alertando al Estado Mexicano, porque el Instituto Nacional de Migración definitivamente no funciona. No tienen a la persona adecuada para atajar este llamado fenómeno migratorio”, recalcó.

A pesar de las estrategias empleadas por los países centroamericanos para tratar de frenar la migración ilegal, comentó que se espera la llegada de muchos migrantes en los próximos días, provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití y africanos.

“No se sabe el número, pero estamos alertando a México, porque es obvio que en nuestro país y en todas partes hay gente que está contagiada del Covid-19, y que no está atendida”, abundó.

Consideró que es prioritario que el tema deba ser considerado de seguridad nacional, “para que se tenga un adecuado atajo de este fenómeno crucial, que va a traer mucha gente para acá y los riesgos implican de todas las maneras”.

Indicó que no se debe de improvisar, sino de “recibirlos conforme lo marca la Ley Nacional de Migración, para salvaguardar también la integridad física de los habitantes de la Frontera Sur, por las condiciones sanitarias en las que pueden venir esa gente”.

Todos esos extranjeros están huyendo de alguna situación de sus países, cosa que también se debe de investigar, porque se trata de preservar la vida humana y los derechos humanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello