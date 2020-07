Aplica Vialidad 25 Multas Diarias al Transporte Público y Privado

*Por Diversas Infracciones al Reglamento.

Tapachula, Chiapas; 08 de julio del 2020. – En la ciudad se aplican cada día hasta 25 infracciones a conductores del trasporte público o privado, unos por ir hablando por teléfono, no traer puesto el cinturón de seguridad, pasarse el semáforo en rojo, entre otros,

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Virgilio Guillén López, director de Tránsito Municipal, quien agregó que, durante los operativos de los últimos dos meses, detectaron a unas 30 motocicletas, cuyos conductores no contaban con ningún documento que acreditara su propiedad.

Por lo mismo, fueron aseguradas y entregadas a la autoridad competente, para que se proceda jurídicamente.

Como parte de las medidas acordadas por las autoridades en esta fase de vuelta a la “nueva normalidad”, comentó que la dependencia a su cargo ha estado apoyando a fin de que los conductores de transporte colectivo cumplan con las disposiciones.

Lo que hasta el momento todo ha sido normal, según el funcionario, y que no ha habido necesidad de aplicar sanciones por desacato a las instrucciones.

En este caso, los conductores de transporte colectivo están obligados a usar cubrebocas, y que a los pasajeros viajen de manera en sana distancia para evitar cualquier contagio del Covid 19.

Se refirió también a los semáforos instalados en esta ciudad, los cuales están recibiendo mantenimiento oportuno.

Por otro lado, manifestó que, dentro del programa de actividades, está el retiro de unidades automotrices abandonadas en la vía pública, así como también se vela que los talleres mecánicos no realicen sus trabajos en la calle, porque estorban el tránsito peatonal y de vehículos. EL ORBE / Nelson Bautista