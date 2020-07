Desaparecen Fondos de Café y Maíz Destinado a Productores

*Afirma Líder de la CNC

Tapachula, Chiapas; 08 de julio del 2020. – La Confederación Nacional Campesina (CNC) denunció que los recursos federales para el campo fueron retenidos y no llegaron a los beneficiarios y a quienes les depositaron en la tarjeta bancaria oficial, llegó con “moches”

Indalecio Flores Bámaca, dirigente regional de esa organización y miembro de la Unión Nacional de Productores de Café (UNPC), dijo en entrevista a EL ORBE que el recurso, en el caso del aromático grano, lo están distribuyendo fuera de tiempo y no a todos.

Recordó que el año pasado les depositaron por ese mismo medio, cinco mil pesos a cada productor, pero que este año apareció en la cuenta individual solamente tres mil.

Al inconformarse en el banco, les dijeron que ese recorte era el cobro por el manejo de la tarjeta, es decir, el 40 por ciento del capital.

Por eso, a través de la UNPC pidieron a los organismos fiscalizadores que se hicieran las investigaciones necesarias, porque entonces consideraban que era falso lo anunciado por el gobierno federal en torno que había un convenio para que la banca o cobrara el uso de la tarjeta.

Derivado de ello, indicó que ya se hicieron las “correcciones” y que se empezó a depositar completo, pero no saben si a todos y en dónde quedó el faltante.

Dijo que buscaron el apoyo del Instituto Chiapaneco del Café, pero que en realidad “es un elefante blanco, porque de ahí no hay ningún programa, por el contrario, que todos los cancelaron, como el de patios de secado, adquisición de plantas, despulpadoras, y tampoco se sabe en qué se está utilizando el techo financiero que debería ser para el campo”

En el caso del maíz, subrayó que es una situación similar, ya que por muchos años había la entrega de fertilizante, pero ese programa fue suspendido, al igual que los apoyos que llegaban a los campesinos a través de la Secretaría del Bienestar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello