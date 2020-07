Se Incrementa Violencia y Accidentes por Reapertura de Bares y Cantinas

Eduardo Alfaro, el declarante.

* Informa la Cruz Roja Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio del 2020.- Los accidentes vehiculares y las lesiones derivadas al consumo de alcohol se han incrementado alarmantemente en la primera semana que reabrieron los antros de vicio en la localidad, informó la Cruz Roja en Tapachula.

Eduardo Alfaro Gómez, coordinador de Socorros de la Benemérita, indicó que antes de la pandemia llegaron a atender al mes hasta 60 emergencias por distintas causas, pero, una vez que entró la contingencia, el número de auxilios bajó casi en su totalidad.

De acuerdo a su punto de vista, mucho tuvo que ver el cierre de los establecimientos con ventas de bebidas alcohólicas, «pero van al alza, con eso de que están empezando otra vez abrir ese tipo de negocios».

Al hacer un balance de lo ocurrido en los últimos días, reveló que hay un incremento en el número de personas golpeadas, apuñaladas, agredidas por armas de fuego, accidentes automovilísticos y en motocicletas, atropellados, entre otros relacionados con el consumo de alcohol.

«La apertura de los antros lo podemos ver reflejado en los reportes que tenemos en lo que es esta semana», recalcó.

Según sus datos, a la par de ese reinicio de actividades de los giros rojos, han atendido a seis personas golpeadas en estado de ebriedad; tres más agredidas con armas punzocortantes; un baleado; además de cuatro accidentes vehiculares y tres de motocicletas.

«El problema es que, como ya están empezando abrir esos lugares, ya hay un incremento de problemas relacionados», insistió.

A razón de referencia, indicó que, durante todo el mes pasado, atendieron solamente a una persona golpeada, que pudo haber tenido relación con las bebidas embriagantes, pero esta semana es de por lo menos uno diario.

Comentó que, en algunas ocasiones, la población hace el llamado para que brinden los primeros auxilios a personas lesionadas en la calle, pero cuando llegan, se percatan que son alcoholizados que se tornan muy violentos y no permiten que los atiendan

Eso no solo provoca gastos de operación, sino que también los vecinos toman videos después de que se retira la unidad y señalan que los paramédicos dejaron abandonado en la calle al lesionado.

En el caso de los accidentes vehiculares sucedió algo similar. De acuerdo a su versión, durante varias semanas se registraba apenas uno solo, pero que ahora nuevamente se han incrementado, donde los conductores van bajo los efectos del alcohol.

Consideró que, conforme pasen los días y abra el resto de los antros que aún no lo han hecho, también se podría registrar un aumento aún mayor en el número de accidentes. EL ORBE / M. Cancino