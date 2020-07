Autorizan Reapertura de Parques Recreativos

Población Asiste sin Medidas Sanitarias.

Tapachula, Chiapas; 11 de julio del 2020.- Como parte de la «nueva normalidad», en las últimas horas fueron abiertos nuevamente algunos parques recreativos en la localidad, en donde de inmediato acudieron muchas personas, pero sin ninguna protección sanitaria.

Luis Alejandro de la Rosa Lazos, uno de los asistentes, dijo en entrevista a éste rotativo que están muy felices de que las autoridades hayan permitido que esos espacios públicos volvieran a operar.

«Ya era necesario. Creo que no tiene nada de malo salir tantito de las casas; aunque no porque sea pesado el estar en cuarentena permanente, ya que sabemos que es por nuestra salud», comentó.

En torno a la contingencia opinó que lo principal es que cada persona debe de aprender a cuidarse y protegerse con las medidas preventivas, como el mantener la sana distancia uno de otro, en al menos metro y medio.

A razón de ejemplo, se refirió al parque ubicado en el fraccionamiento Los Laureles 2, a donde acude mucha gente todos los días.

Indicó que, generalmente, muchos llegan a ese punto de la ciudad para hacer diversos tipos de ejercicios y correr, pero que ahora solo están caminando en menos tiempo de lo normal, porque es muy difícil hacerlo con cubrebocas.

Reconoció que es la primera vez que vuelve a acudir a ese lugar, luego de cuatro meses de haberlo dejado de hacer por la pandemia.

Al preguntarle cuáles eran la causas por las que no estaba utilizando cubrebocas, contestó que vive cerca de ese sitio y que en su trabajo tiene que usarlo durante ocho horas y, por eso, lo siente muy pesado.

Por lo pronto se desconoce si los campos deportivos y canchas ya podrán ser utilizadas para torneos, porque también fueros clausurados durante todo este tiempo. EL ORBE / M. Cancino