Se Desploma Producción de Soya por Llegada de la Plaga «Picudo»

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2020.- Una plaga que algunos conocen con el nombre de “Picudo”, está afectando a los productores de soya en la región Soconusco, quienes han visto reducida la producción en alrededor del 50 por ciento.

Pablo López Solís, vecino del cantón Ojo de Agua del municipio colindante de Mazatán, dijo en entrevista a EL ORBE que, cuando ya está la vaina de ese cultivo, llega la plaga Picudo, la pica y con eso provoca que se pudra, perdiéndose gran parte de la cosecha.

Comentó que, para combatirla, se han visto en la necesidad de comprar insecticida a un precio de alrededor de cuatro mil Pesos el litro, lo que encarece la producción.

Cada productor combate la plaga a su manera y que algunos logran dominarla, sostuvo, pero aún así, la producción ya no es óptima porque apenas se logran dos toneladas por hectárea, cuando pudieran ser tres y hasta cuatro toneladas.

Añadió que gracias a que tienen un crédito en el banco, es que pueden adquirir insumos para el combate de las enfermedades, pero también tienen el riesgo de las lluvias, las cuales puede ser de beneficio o lo contrario.

Habló también sobre la pandemia del Coronavirus. Dijo que les ha afectado y para ejemplo señaló que en sus sembradíos, no pueden darle trabajo a quienes tienen síntomas o están padeciendo Covid-19, para no hacer más grande el problema.

Por lo mismo, consideró que urge el apoyo de parte de las autoridades federales para seguir produciendo ese cultivo, ya que, de lo contrario, tiende a desaparecer. EL ORBE / Nelson Bautista