Varados Miles de Migrantes por “Tortuguismo” en Comar

Elvis N, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 17 de julio del 2020.- Los organismos asentados en Tapachula que ven los asuntos de los migrantes, en algunos casos demuestran negligencia, desinterés o sencillamente no están cumpliendo con su trabajo, lo que hace que estén varados miles de solicitantes y que están vanamente a la espera de una solución.

Un caso concreto es del joven hondureño Elvis Joel N, quien lleva siete meses esperando que le resuelvan el trámite de su documentación, pero desde entonces lo han traído de un lado a otro y no le resuelven.

“Al principio me dijeron que tenía que ir a la Comar, en donde me dieron cita para el mes de abril, pero por la pandemia me retrasaron la entrevista; luego me la hicieron por teléfono el 19 de mayo y me dijeron que el 1 de junio tendrá una respuesta, y hasta la fecha sigo esperando la llamada de parte de ellos”, dijo.

Añadió que durante la semana, va seguido a la oficina de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) para ver su asunto, pero solo le piden el número de teléfono donde supuestamente le hablarían, pero los días pasan y no hay ninguna respuesta.

Mientras los días pasan, dijo, se ha empleado como ayudante de albañilería, pero que no hay una mejor posibilidad de empleo.

Comentó que otros migrantes que llegaron después que él, ya lograron su documentación e incluso ya no están en Tapachula.

Sobre las causas, recalcó que ignora cómo le hicieron y si aportaron alguna cuota, «porque sabemos que los trámites son gratuitos y por lo mismo no he ofrecido ningún dinero, pero tampoco lo haría ya que no cuento con ningún peso». EL ORBE / Nelson Bautista