Imparable el Contrabando de Mercancía por el Suchiate Migrantes se Apoderan del Ambulantaje en Tapachula

Desatado el Comercio Informal por los Migrantes Varados en la Región

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2020.- Arriba del Puente Internacional en Frontera Talismán se encuentra todo paralizado porque las autoridades tienen bloqueado el acceso a consecuencia de la pandemia. Abajo, pasa ilegalmente de todo y a la vista de las autoridades.

Se cree que de Centroamérica a Chiapas entran verduras, frutas, carne de res y de puerco, mariscos, cigarros, azúcar, licor, café, ropa, zapatos, bisutería, medicamentos, llantas, refacciones, aparatos electrónicos, entre otros.

Se desconoce el contenido de muchas cajas, porque las introducen de manera hermética, en balsas y por medio de cables de acero, que van de un lado a unos metros de ese cruce fronterizo, sin que «nadie se dé cuenta».

Miguel Ángel Ramírez Piña, comerciante en esa región fronteriza, dijo en entrevista para EL ORBE, que esa gente que cruza por debajo del puente no está consumiendo en los negocios establecidos en la franja limítrofe.

La mayoría de esas personas llevan sus mercancías hacia Tapachula para poder comercializarlas, comentó.

Calculó que la contingencia por el Covid-19 ha dejado a los comercios establecidos de esa parte de Chiapas pérdidas cercanas al cien por ciento y eso ha generado que solamente algunos abran sus establecimientos, muy de vez en cuando, porque no hay ventas.

El alto valor de la moneda guatemalteca con relación al Peso Mexicano hace que miles de ellos crucen a Chiapas para hacer sus compras, pero al estar cerrado el puente, el flujo comercial se está haciendo de manera ilegal por el río.

Miles de Migrantes se Apoderan

del Comercio Informal Regional

Según organismos civiles, el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene varados desde el año pasado a cerca de 70 mil migrantes en la ciudad, con la promesa de la regularización de sus documentos

Ahora, esos miles de migrantes se han apoderado del comercio informal no sólo de Tapachula, sino también de los municipios aledaños, con lo que ya están manejando millones de Pesos, incluso de mercancía de dudosa procedencia.

Manuel Soto, del comercio establecido, dijo en entrevista a este rotativo que, desde hace algunos meses las autoridades han permitido que los migrantes, entre cubanos, haitianos y centroamericanos, se dediquen a la venta ambulante en el primer cuadro de la ciudad.

Con ello, recalcó, causan un desorden total que va en contra de los intereses de los propietarios de negocios formales.

No sólo estorban el paso de los ciudadanos que van de compras al Centro Histórico, dijo, sino que, con sus actividades, dejan todo sucio, sobre todo en el llamado Sendero Peatonal y calles cercanas.

Los migrantes ahora se dedican a vender los mismos que los establecimientos, originándose ahí una competencia desleal.

Asimismo, dijo, en ocasiones han visto que entre los mismos migrantes, principalmente los haitianos, se pelean entre sí, y con ello ahuyentan a los clientes y los comerciantes de Tapachula se quedan sin vender sus productos.

Hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que atiendan esa problemática que, insistió, es un daño a la economía regional.

Caso contrario, pidió que, tal y como lo marca la ley, se reglamente las actividades comerciales de los migrantes, y se evite el desorden, la ilegalidad y la impunidad. EL ORBE / Miguel Laparra / Nelson Bautista