Advierten Desabasto de Insumos y Medicamentos en la Frontera Sur

* Afirma Sindicato de Salud.

Tapachula, Chiapas; 01 de Agosto de 2020.- Las unidades médicas en los 16 municipios que conforman la región sanitaria de la Frontera Sur, solamente tienen alrededor de un 30 por ciento de abasto de medicamentos, reveló, Andrés Ramos Solórzano, secretario de la Protección de los Profesionales de la Medicina de la Sección 50.

En entrevista para EL ORBE, comentó que hasta hace poco les llevaron cubrebocas al personal, y que, incluso, han tenido que llevar sus propios equipos de protección para poder dar la atención a la población y no contagiarnos del Covid-19.

«La pandemia se ve en calma. Hay una bastante disminución notable, pero todavía existe el riesgo. Entonces, se debe continuar tomando las medidas necesarias para evitarlo, como el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas o mascarillas para contagiarse», recalcó.

El representante sindical indicó que es evidente que todo mundo debe comprar sus insumos que están fuera del alcance de las instituciones, que aun cuando son muy caros, los familiares tienen que comprarlos para tratar de salvar la vida de sus pacientes.

Puso de ejemplo los medicamentos para evitar la trombosis y otros antivirales que son muy costosos y que, en la mayoría de las veces, hay que pedirlos a la Ciudad de México.

Al referirse en especificó al ISSSTE, señaló que prácticamente no se está atendiendo a pacientes con Coronavirus, y lo que se hace es enviarlos a la Clínica Covid, «pero ni la incapacidad le quieren dar al trabajador. Le dan una, pero sin ningún medicamento, porque no lo hay».

Además, que el ISSSTE en Tapachula tiene 45 años de estar funcionando y que, tal vez, cuando se hizo en su momento era una población derechohabiente menor, pero ahora fácilmente se ha quintuplicado y es insuficiente.

«En el quirófano no sirve ni las tomas de oxígeno. Se necesita un hospital nuevo, pero siempre lo han ido postergando y aquí el problema lo absorbe el derechohabiente, porque tiene que pagar sus radiografías, los ultrasonidos y hasta el cirujano, porque tampoco hay», puntualizó. EL ORBE / Enrique Salazar