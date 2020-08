Protestan Alumnos y Padres de Familia en la CNDH Por Irregularidades en UPN

*Pidieron la intervención del organismo

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto de 2020.- Jóvenes egresados del nivel bachillerato, acompañados de sus padres y de algunos maestros, acudieron a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para denunciar que en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de esta ciudad, no los aceptan como de nuevo ingreso.

Esto, según explicaron los afectados a rotativo EL ORBE, que esa institución ubicada al sur de la ciudad, salió con el argumento de que no cuentan con el perfil requerido.

Explicaron que la convocatoria emitida por las autoridades educativas estableció como requisito para ingresar a la UPN, que el alumno debe contar con el perfil de Ciencias Sociales y Humanidades, y es ésta la razón por la cual no los aceptan.

Como ven en esa postura un acto discriminatorio y porque con ello los dejan fuera de la oportunidad de continuar con sus estudios, decidieron recurrir a la CNDH y exponer su queja, pidiendo que se reconsidere la medida y así puedan los jóvenes ingresar a la UPN.

El problema se agravó porque, según el maestro y representante de los padres de familia Julio Walter López Rodas, funcionarios de la CNDH les contentaron que, por el momento, no pueden atender esa situación porque necesitan enviar la documentación donde piden que los atiendan en la UPN para que los alumnos puedan obtener sus fichas.

Insistió que la convocatoria señala que únicamente pueden recibir a los jóvenes que tienen el perfil de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin embargo, lo que se busca es que todos los alumnos egresados del nivel medio superior puedan obtener una ficha para ser parte de los futuros docentes. EL ORBE / Nelson Bautista