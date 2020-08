Corrupción en el INM Chiapas Debe ser Investigada: Villagrán

Luis García Villagrán, el declarante.

* 70 Mil Migrantes Siguen Varados en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto de 2020.- La organización defensora de los derechos humanos «Dignificación Humana», hizo un llamado este sábado al Gobierno Federal para que se investiguen los actos de corrupción y nepotismo descarados en el Instituto Nacional de Migración (INM) en el Estado de Chiapas.

Luis García Villagrán, director de esa asociación, opinó sobre las declaraciones del Comisionado de esa dependencia realizadas en la víspera, sobre que se han cesado a más de mil agentes del INM en un año, precisamente por corrupción.

En entrevista para EL ORBE, consideró que lo importante es que, si hay un cambio, debe ser de fondo, porque la realidad en Tapachula es que siguen habiendo 70 mil migrantes varados en la ciudad».

Además, según su apreciación, «en casi dos años, la dependencia ha estado plagada de corrupción, de sangre, de dinero, de extorsión, donde ha habido muertos dentro y fuera de la estación migratoria»

«Y es que no puede seguir funcionando el mismo grupo de mafiosos que actualmente está en el Instituto Nacional de Migración», indicó al mencionar que hay al menos 12 funcionarios del INM que son familiares de la Delegada.

Además, desde esa dependencia se está tratando tratantes de personas (traficantes) «y han hecho que las visas cuesten de mil hasta cuatro mil dólares. Han corrompido por completo toda la estructura del Gobierno y han incrustado a pura gente corrupta».

De acuerdo a García Villagrán, la violación a los derechos humanos ha sido tan sistemática y tan grave que las víctimas del delito, no son aceptadas en el INM.

Así también, que los llamados oficios de salida que funcionaban y que están actualmente en la ley, actualmente no son aplicables.

«Esas son decisiones de esa señora que solamente ha infringido la ley en detrimento de los migrantes y de los ciudadanos de la Frontera Sur, porque aquí tenemos varados a 70 mil migrantes que, en la última acción de la señora, dejó tirados a más de 400 migrantes en Talismán, y ahí se propagó mucho la pandemia que ahora estamos padeciendo», apuntó.

Esas supuestas irregularidades han ocasionado, según afirmó, que empresarios, sectores productivos, colegios y muchos más, no estén de acuerdo con el desempeño del INM en Chiapas.

Por eso, hizo un llamado al Gobierno Federal para que voltee los ojos a la Frontera Sur, «porque estamos olvidados por parte de la Federación, con 70 mil migrantes varados y un grupo de maleantes». EL ORBE / M. Cancino