Piden Cancelar Concesiones de Colectivos en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 19 de agosto de 2020.- Como consecuencia del mal servicio que vienen prestando concesionarios del transporte estatal y local en Huixtla, habitantes del poblado Montenegro, acordaron en una asamblea general pedirle al secretario de Movilidad y Transporte en el Estado, Aquiles Espinosa García, cancelar las concesiones.

Dentro de las inconformidades, señalan los pobladores que varios dueños de concesiones cayeron en desacato por violar las medidas sanitarias, ya que flagrantemente los conductores no utilizaron el cubre bocas, tampoco sanitizaron las unidades y mucho menos utilizar gel anti bacterial.

Además de eso, se burlaban de los usuarios, ya que para ellos nunca existió el coronavirus, por lo que muchas personas que tienen la necesidad de viajar, han tenido que aceptar las humillaciones de los choferes, a pesar que era una obligación de los transportistas de cumplir con esas medidas.

Agregaron los inconformes que aparte de no respetar las medidas sanitarias, cargan hasta con 23 personas a bordo de las unidades y se tardan hasta una hora para llegar a la comunidad.

Ante esta situación, habitantes del poblado Montenegro, llevaron a cabo una reunión el pasado 16 de agosto, donde acordaron solicitar por oficio a la Secretaría de Movilidad y de Transporte de Chiapas, la intervención del titular de la dependencia, donde establecen su inconformidad contra cuatro concesionarios que bridan el servicio a esa colonia, quienes han abusado de las necesidades de la gente. Entre las empresas señaladas están la concesión El Ejido Aquiles Serdán, El Torito, Familia Lay, quienes han puesto en mal este sector del transporte.

Por su parte, Álvaro Sánchez, Agente Municipal dio a conocer que invitaron a los concesionarios a la reunión del poblado Montenegro el día 16 de este mes, porque querían escuchar de viva voz en que se basan para justificar el mal servicio, sin embargo no acudieron. EL ORBE/Luis Javier Ramos