Secundaria no ha Entregado Documentos a Egresados

Huixtla, Chiapas; 21 de Agosto de 2020.- Padres de alumnos que terminaron la secundaria en la escuela “Benemérito de las Américas”, de esta ciudad, se encuentran muy preocupados porque el próximo lunes 24 de Agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021 y hasta el día de hoy la Dirección de la escuela no les ha entregado la boleta y el certificado a los alumnos que terminaron sus estudios.

Advierten que en la escuela preparatoria “Alberto C. Culebro”, donde muchos quieren continuar sus estudios, el próximo lunes, también, serán las inscripciones, por lo tanto, es urgente que cuenten con esos documentos que se les está solicitando.

Han hablado con la Directora, señalaron, pero este argumenta que aún no le han ordenado la entrega de los papeles, sin saber quién no gira dicha orden, ahora temen que se complique la educación de sus hijos.

Por la conducta de la Directora piden la intervención de las autoridades educativas.