Tres Lesionados en Accidente de dos Tráiler y una Camioneta. a la Altura de “La Cascada”

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto de 2020.- Tres Lesionados de menor consideración, y daños en dos tráilers y una camioneta, fueron el saldo del accidente que causó un trailero al intentar dar vuelta prohibida sobre la Carretera Costera.

Los hecho ocurrieron a la altura de la Pensión La Cascada, en el tramo Huehuetán-Tapachula, cuando un trailero quiso dar vuelta en “U” sin percatarse que otro tráiler transitaba por la misma vía.

El conductor del otro camión, intentó evitar el golpe pero ya no pudo esquivarlo, impactándose contra la caja para después invadir carril contrario y chocar contra una camioneta pick up color rojo, NP-300, en la cual viajaba una familia.

En el percance resultaron con lesiones de menor consideración los tripulantes de la camioneta, así como los dos traileros, quienes fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal y Del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El presunto responsable en el conductor del tráiler de la marca International, color blanco con franjas rojas amarillas y negras, placas del Servicio Público Federal, propiedad de la Empresa Sistemas de Transportaciónes Guva S.A de C.V.,

Mientras que el tráiler afectado es de la marca Kenworth color blanco con azul, con placa de Servicios Público Federal, el cual remolcada dos tanques tipo salchicha con capacidad de 30,000 Litros cada uno, cargado con aceite comestible, el cual terminó volcado fuera de la carretera.

Así también una camioneta Nissan NP-300, color rojo, con placas del estado de Chiapas, la cual terminó con severos daños en su carrocería.

Al lugar se presentaron los ajustadores de las compañías de seguros de cada uno de los vehículos involucrados, quienes al haber únicamente daños materiales, llegaron a un arreglo en la reparación de los daños, ya que de no hacerlo serían turnados ante el Fiscal de Juicios Orales para deslindar responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda