Aún No Llegan los Libros a Escuelas en Tuzantán y Huixtla

Huixtla, Chiapas; 27 de Agosto de 2020.- Maestros, Comités y padres de familia de la mayoría de las escuelas primarias y secundarias en los municipios de Tuzantán y Huixtla, dieron a conocer que a cuatro días de haber dado inicio el ciclo escolar 2020-2021 el pasado 24 de Agosto, se han presentado deficiencias, sobre todo, porque muchos estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo las clases en forma virtual al no contar con energía eléctrica, internet, o telefonía celular.

Los que cuentan con internet, después de las tres de la tarde se interrumpe la enseñanza virtual, este día en la escuela telesecundaria del Fraccionamiento Cañaveral, de los Nuevos Milenios de Huixtla, llamó la atención de maestros y padres de familia que debido a las carencias por la crisis que atraviesan muchas familias, una niña llegó con una careta hechiza, fabricado por su papá con una botella de plástico, pero con muchas ganas de querer seguir estudiando.

Pará finalizar, Comités y maestros manifestaron que aún no han llegado los libros de texto gratuitos de primaria y secundaria, debido a que no vienen completo los paquetes para cada alumno, a pesar que la SEP declaró que para el 15 de Agosto ya estarían distribuidos en cada escuela. EL ORBE/Luis Javier Ramos