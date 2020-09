Congreso del Estado Llama a Comparecer al Presidente de Huixtla José Luis Laparra

*Debido a la Ingobernabilidad que Mantiene al Municipio.

Tapachula, Chiapas; 16 de septiembre del 2020.- El Congreso del Estado de Chiapas mandó a comparecer al aún alcalde de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, por los problemas que se están viviendo en ese municipio, pero no asistió.

El Poder Legislativo, a través del director de Atención a Municipios, Fraysede Ruiz Mendoza, remitió un oficio dirigido al presidente municipal, para que se presentara «en carácter de urgente», este lunes 14, en las instalaciones del Congreso local.

De acuerdo con el documento, se le exigió a Laparra que se presentara a la 11:30 horas de ese día, acompañado de su tesorero.

La orden de presentarse fue informada a la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, titular de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Se cree que el asunto principal a tratar era lo cobros millonarios que pretendía realzar el ayuntamiento de Huixtla a las empresas del transporte, a las cuales obligó a mantener cerradas sus instalaciones por espacio de varios meses, además de la ingobernabilidad que impera en su municipio, que EL ORBE ha venido señalando en forma puntual.

El argumento es que deberían de pagar por concepto de uso de suelo, cantidades de hasta 450 mil pesos.

Mientras que las empresas argumentaban que no se negaban a pagar, pero con tabuladores dentro de los parámetros normales y para ello ponían como ejemplo que, en ciudades, como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, esos pagos oscilan entre los mil 500 y tres mil pesos.

El alcalde se negó a escucharlos y les dijo que la única salida era que pagaran. Su postura obligó a la población a tener que exponer su vida todos los días para salir a las orilladas de la ciudad y en plena carretera para poder tomar algún autobús que los llevara otros municipios de Chiapas o al interior del país.

Eso generó la inconformidad generalizada de la población, que también está sumamente alterada porque las calles, banquetas y otros espacios públicos en la ciudad se encuentran liberalmente despedazados, ya que el presidente, de extracción morenista, ordenó romper todo con el pretexto de que construiría todo nuevo.

Se desconoce si en esa comparecencia también se abordaría el tema de la ciudad destrozada y la ingobernabilidad en la que está cayendo el municipio.

Temiendo lo peor, el alcalde ordenó a su terotero a una reunión inmediata con las empresas transportistas, a la que el alcalde tampoco acudió, y solo los atendió a través de una videollamada.

Derivada de esa reunión, desde el martes por la tarde empezaron a reabrir las terminales en esa ciudad, les dieron servicio y verificaron que las instalaciones estuvieran en óptimas condiciones y algunas ya empezaron a operar y las otras lo harán en las próximas horas.

En torno al tema, Noe Pinto Pinto, consejero del Frente de Defensa del Transporte Costa Sierra y Frontera, dijo en entrevista para EL ORBE que se logró la apertura de las terminales en ese municipio, derivado de los altos cobros que pretendía hacer el alcalde.

Horas antes, los órganos de difusión del ayuntamiento insistían en que, gracias a Laparra, se había logrado acuerdos en lo que supuestamente esas empresas habían aceptado sus intenciones.

«Nos vimos en la penosa necesidad de expresarnos precisamente para buscar una solución al problema que afecta a nuestros usuarios y quiénes son los que al final de cuentas se verían más afectados», señaló Pinto.

«Hoy queremos informarle a la población que logramos reducir los costos que pretendía cobrar el ayuntamiento municipal, que se han tomado acuerdos, y que a final de cuentas sale favorecido el usuario», agregó.

De igual forma, aclaró que en todos los municipios pagan esos conceptos pero que, si fueran bajo los argumentos de Laparra, el transporte en México no existiría.

Reconoció que, gracias a la postura soberbia del presidente municipal, «los usuarios corrían riesgos, porque teníamos que hacer paradas en carreteras federales, y hoy podemos volver a decir que ya nuestras terminales de Huixtla, están trabajando en su normalidad».

Comentó, a nombre de al menos siete de las empresas afectadas con el cobro de esos impuestos, que no tienen antecedentes de ese tipo de problemas en Chiapas.

Por esa misma situación, abogados de las empresas nacionales del transporte se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para tratar de buscar que se restableciera el orden en Huixtla por la vía del diálogo, aunque ya tenían preparados los amparos.

Se sabe que a una de las empresas que le estaban cobrando 300 mil pesos, terminaron con pedirle 5 mil anual; mientras que, a otra, de alrededor de 700 con multas y recargos, la dejaron en 25 mil.

Después de que empezaron a abrir las terminales, algunos políticos y el mismo Laparra quisieron presumir que ellos lograron los acuerdos, aunque fue la inconformidad social la que orilló al alcalde a tener que claudicar en esos cobros y, quizá, en sus aspiraciones políticas. EL ORBE / M. Cancino