Discapacitados Denuncian Discriminación en el Transporte Público

* No Respetan Tarifa de Pasaje Preferente.

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre del 2020.- Discriminación e irresponsabilidad total por parte de los choferes del servicio del transporte colectivo en contra de lo sectores vulnerables como son las personas discapacitadas, fue denunciado en esta ciudad.

Jorge Alberto López Guzmán, presidente de la Asociación Civil de Discapacitados de Tapachula, así lo informó en entrevista a EL ORBE, quien abundó que eso sucede no sólo en este municipio, sino en casi todo el país.

Explicó que, cuando la dependencia de Transporte Estatal autorizó el incremento del pasaje a 8 Pesos, a los discapacitados se les informó que tendrían un descuento del 50 por ciento, es decir, nada más pagarían 4 Pesos.

Sin embargo, aseguró que no solo no se respeta ese descuento, sino que también, cuando los choferes ven que un discapacitado le hace la parada, sencillamente no se detienen, por lo que consideran se trata de una discriminación impune.

López Guzmán manifestó que en meses anteriores tuvieron una reunión en la Unidad Administrativa, con funcionarios de los tres niveles de Gobierno, donde se abordó esa problemática y se pactó el compromiso de vigilar al sector transporte, pero los choferes siguen haciendo lo mismo.

“Como discapacitados, somos un sector vulnerable que merece respeto, porque nosotros pagamos nuestros impuestos como cualquier otro ciudadano y, por lo tanto, tenemos derechos y responsabilidades», señaló. EL ORBE / Nelson Bautista