Agobia la Inseguridad y Abandondo a Cacahoatán

*Julio Calderón Desatiende a su Pueblo.

Tapachula, Chiapas; 30 de septiembre del 2020.- Al cumplirse dos años de la administración que todavía encabeza el priista, Julio Calderón Sen, la inseguridad en el municipio fronterizo de Cacahoatán, han agobiado a la población.

«Hay muchas irregularidades en cuanto a la seguridad se refiere, con asaltos a plena luz del día, robos a señoras que van de compras, y la autoridad municipal ni se acongoja», sostuvo Emeterio Solís Bartolón, secretario del Consejo Regional Indígena Maya Mam a nivel nacional.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que, en la zona rural de ese municipio, es peor porque -por ejemplo- los agentes no tienen radios y ni siquiera un triste celular para comunicarse para pedir auxilio.

Dijo también que, en materia de salud, están abandonados. «No hay un hospital donde puedan atender a la población, especialmente a los habitantes de las comunidades indígenas que son los más desamparados».

Añadió que las deficiencias en la zona rural son evidentes. Para hacer algún reporte, del ejido “Agua Caliente” rumbo a la cabecera municipal, tienen que caminar hasta tres horas. Cuando tratan de sacar a un enfermo, «primero se muere en el camino, ante la incomunicación que hay».

Por eso fue claro al señalar que «hoy queremos decirles a las autoridades municipales que cumplan, y, si no hay dinero, que lo digan de una vez, porque todas las obras de las comunidades indígenas están inconclusas y no hay para cuando las terminen”.

Consideró, en resumen, que el aun alcalde mantiene abandonado el medio rural de esa región, sobre todo a lo que se refiere a obras, salud, seguridad y servicios públicos. EL ORBE / Nelson Bautista