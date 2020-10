Aprueba Cabildo Desaforar a la Alcaldesa de Huehuetán

Solicitan Intervenga el Congreso.

Tapachula, Chiapas; 30 de septiembre del 2020.- Los integrantes del Cabildo de Huehuetán convocaron este miércoles a una sesión extraordinaria para someter a votación la solicitud al Congreso del Estado del desafuero de la aún alcaldesa, la dentista, Victoria Aurelia Guzmán Reyes, pero no los dejaron entrar al palacio municipal.

En un hecho sin precedentes, al menos en Chiapas, el síndico y los regidores tuvieron que improvisar y declarar recinto oficial una parte del parque central, para poder sesionar.

Ahí cumplieron con el protocolo y se levantó un acta de cabildo, en el que, entre otras cosas, fue aprobado por unanimidad de los presentes, la solicitud de pedir la separación del cargo de la presidente.

José Antonio Guzmán Díaz, síndico municipal. dijo en entrevista para EL ORBE que han estado luchando para que ese municipio tenga algo diferente y en verdad se lleve a cabo la verdadera cuarta transformación y se respete la democracia.

«Nosotros estamos para cuidar los recursos y se transparenten; porque es dinero del pueblo y se debe de ejecutar, no más de lo mismo. Hay una serie de irregularidades que desde un inicio se han venido practicando y no lo vamos a permitir», indicó.

Por ejemplo, señaló que personas que ni siquiera tienen poder jurídico en el ayuntamiento están interviniendo, haciendo y deshaciendo con los recursos.

«Familiares como el hermano, el esposo, los hijos de la alcaldesa. Hay mucha gente involucrada en este asunto, Huehuetán merece un ayuntamiento democrático, que le sirva, donde ya no existan colores o partidos políticos», abundó.

Además, que las obras se han dado de forma directa, sin licitación; el presupuesto y gastos no se han ejecutado en cabildo, únicamente les exigían firmar actas ya elaboradas, incluso que se las llevaban a sus casas a firmar o dónde los encontraran.

Por su parte, Dionisio Velázquez López, segundo regidor, comentó a EL ORBE que, entre la infinidad de irregularidades que han detectado y que hasta ahora siguen impunes, hay gente que está cobrando salarios en nóminas ocultas, sin presentarse a trabajar, de los llamados «aviadores».

«El tesorero municipal no nos dio información de nada. Conseguimos una nómina donde encontramos 28 aviadores y ya posteriormente la semana pasada detectamos otra nómina, donde superan los 50 aviadores que hay cobrando», afirmó.

Recordó que 12 policías fueron separados del cargo desde el mes de enero porque les dijeron que no pasaron el examen de control y confianza, pero que aparecen en las nóminas y alguien está cobrando esos salarios, y que eso es un delito grave.

Para corroborarlo, asegura que le preguntaron a los policías despedidos y que estos dijeron que desde esa fecha no han cobrado un solo peso.

Hay otras personas, abundó, que jamás se han presentado al ayuntamiento y que resulta que están en nóminas con cargos directivos, incluso como subdirector de a Policía Municipal.

En esa descarada impunidad, apuntó que hay «aviadores» con sueldos que van desde los 5 mil hasta los 8 mil 500 quincenales.

Hay otros ex funcionarios que dejaron de laborar desde el año pasado, como el caso de un ingeniero, que todavía aparece cobrando en nómina, pero asegura que no es él.

Calculó, con lo que han encontrado, que pudiera haber una nómina para «aviadores» de más de medio millón de pesos mensuales.

«Necesitamos que el Congreso haga de una vez la separación del cargo y que se investigué, para que así no meta las manos y no entorpezca las auditorías, porque estando ella acá, somete a todos los trabajadores, los amedrenta y nadie hace nada», agregó.

En la sesión coincidieron todos que se está pidiendo justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, «porque aquí faltan muchas obras y no es posible que el dinero se esté yendo nomás para una sola familia».

En su oportunidad, José Alfredo Sandoval Rincón, cuarto regidor, aseguró que, desde el inicio de la administración, hace ya dos años, le asignaron la cartera de la Comisión de Seguridad Pública, pero que quiso hacer su trabajo, pero nunca le dieron acceso y mucho menos información.

«No podemos tapar el sol con un dedo, porque está a la vista de la ciudadanía huehueteca que los atropellos que cometen algunos policías a la sociedad. De esa corrupción queremos hacer una limpieza, pero no nos permiten», puntualizó. EL ORBE / M. Cancino /José Angel López