Preocupa al Sector Empresarial un Posible Rebrote del Covid-19

*La Población No Debe Bajar la Guardia.

Tapachula, Chiapas; 08 de Octubre del 2020.- Ante la posibilidad de un rebrote del Covid-19 en Tapachula, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios hizo un llamado a la población en general, a no bajar la guardia y seguir adoptando todas las medidas sanitarias para no dar facilidades al contagio.

Así lo externó en entrevista, Walter Orozco, representante de esa agrupación, quien manifestó que ha visto cómo muchas personas han relajado la disciplina al no usar cubrebocas o no guardar la sana distancia, como si la pandemia ya hubiera terminado.

Por eso, pidió a la Secretaría de Salud para que siga de manera permanente con las acciones sanitarias y, además, exija a los ciudadanos que cumplan esas instrucciones para evitar que los rebrotes y casos sigan avanzando en los municipios y en el Estado.

Es fundamental que las instancias de Gobierno se sumen para realizar su trabajo, porque en la etapa crítica de la pandemia se registró un alto número de decesos, sin contar los casos que no quedan documentados, cuando los pacientes se quedan a curarse en casa y no acuden al sector salud, consideró.

Opinó que esta pandemia ha dejado una severa afectación económica en todos los sectores y, si no se cumplen los mandatos de las autoridades de Salud, el problema puede retornar y ser aún mayor.

Con la nueva normalidad, reconoció, ya les permitieron reabrir sus negocios, la economía mejoró un poco, no como todos quisieran, «pero si se vuelven a cerrar por un rebrote pronunciado, sería la quiebra total por el despido de empleados, entre otras consecuencias, quizá irreversibles».

Añadió que, al abrirse la Frontera con Guatemala en días pasados, se ha notado una mayor fluidez en las ventas y en la economía.

«Tal vez no al cien por ciento, pero sí ha ayudado a resarcir las afectaciones que dejó al inicio la pandemia. Pero esto puede retroceder si nuevamente hay rebrotes», insistió.

Recalcó que la población en general, incluyendo a los migrantes, no deben bajar la guardia por la emergencia del Covid-19 que aún se encuentra activa y es Tapachula donde más casos se han reportado en el último mes. EL ORBE / Nelson Bautista