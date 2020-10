Reportan Artesanos de Chiapas Recuperación del 70% en Ventas

Turistas encabezan las compras

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre del 2020.- De no comercializar absolutamente nada durante varios meses por la contingencia, este fin de semana artesanos de Chiapas reportaron una recuperación en sus ventas en alrededor del 70 por ciento.

Luis Mendoza Morales, artesano en Tapachula, dijo entrevista para rotativo EL ORBE, que la pandemia no solo les afectó en la salud, incluidos sus familiares, sino también en lo económico, porque los parques y las plazas comerciales cerraron y no había en dónde exponer sus productos.

Consideró que el hecho de que Chiapas pasara al semáforo sanitario amarillo, representó una oportunidad para trabajar y poder vender, y seguir participando en los cuidados preventivos para no permitir la propagación del mortal Covid-19.

El cierre de la frontera con Guatemala durante casi seis meses también fue un duro golpe para la economía de los municipios de la Frontera Sur, según dijo, ya que los turistas guatemaltecos son grandes consumidores de los artículos que se comercializan en la región.

En el caso de los artesanos, apuntó, los visitantes eran los principales compradores, sobre todo en piezas únicas, como las elaboradas con ámbar.

Por eso indicó que, con la reapertura de los puentes internacionales entre las dos naciones, el turismo ha empezado a fluir, aunque lentamente por las restricciones sanitarias en territorio chapín.

Se calcula que, en esa misma proporción, las ventas en general han empezado a tener un repunte, en donde los vecinos de Guatemala están acaparando alrededor de un 40 por ciento de los productos artesanales elaborados en Chiapas.

En su gran mayoría, la adquisición de esos artículos es para fines comerciales en Centroamérica, aunque hay quienes los compran para sus casas. EL ORBE / M. Cancino