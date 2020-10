Protestas Contra el Aborto en Varios Puntos del Estado

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre del 2020.- Ciudadanos de gran parte de los municipios de Chiapas se manifestaron pacíficamente este lunes en contra de la despenalización del aborto que se analiza en el Congreso de la Unión.

Y es que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, impulsó una reforma de la Ley General de Salud, con la finalidad de que se reconozca y garantice en todo el país el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo.

De consolidarse, la Secretaría de Salud deberá contar con personal capacitado para practicar la interrupción legal del embarazo siempre que sea la mujer quien lo solicite. Además, tendrá que proporcionar los servicios de consejería médica y social.

Eso ha ocasionado una serie de protestas en todo el país en diferentes sectores y, este lunes, pobladores en Chiapas decidieron manifestar su inconformidad en las calles.

En el caso de Tapachula, vecinos de diferentes colonias y organizaciones realizaron una manifestación ante la inminente aprobación en el Senado de la República, de dar por válido la despenalización del aborto.

Alexis Pérez, del Grupo Pro Vida, y Cristian López, fueron quienes dieron a conocer que la protesta fue para mostrar su repudio a la aprobación de esa nueva ley, porque en ella quedaría implícito quitarle la vida a los indefensos.

Argumentaron que desde el mismo momento en que ya están en el vientre de la madre, esos niños tienen derecho a la vida; igual a las demás personas, «porque ellos no tienen ninguna culpa que hayan surgido de un embarazo, en ocasiones no deseado».

Asimismo, que cuando no se quiere concebir, la mujer tiene tantas fórmulas para evitar el embarazo, peo no lo hace a tiempo y de ahí surge la idea de hacerlo después, cuando el niño ya tiene vida.

De igual forma, los manifestantes mostraron su rechazo a los nuevos contenidos de los libros de texto, porque a temprana edad ya les inculcan a los menores de edad cuestiones sexuales, en lugar de alimentarlos con una formación sólida en conocimientos relativos a la decencia, la dignidad, el respeto y al orden.

Luego de las manifestaciones en Chiapas, la gran mayoría realizadas en las plazas de los municipios y en las inmediaciones de las universidades, no se reportaron incidentes EL ORBE / Nelson Bautista