Confirman Rebrote de Covid en Guatemala

Tapachula, Chiapas. 14 de octubre del 2020.- Ni siquiera se ha cumplido un mes desde que Guatemala decidió reabrir sus fronteras y aeropuertos, bajo estrictas medidas sanitarias, y ahora el presidente de ese país, Alejandro Giammattei, anunció que hay un rebrote de contagios del mortal Covid-19 en esa nación centroamericana.

En su cuenta personal e difusión, el mandatario escribió «ya estamos viviendo a segunda ola de esta pandemia a causa de que muchas personas han relajado sus medidas sanitarias».

Aunque aseguró que ahora no los toman desprevenidos, «ya que contamos con mayor capacidad de pruebas, más laboratorios y camas para atender a la población».

Con alrededor de cien mil cotagiados confirmados y cerca de 3 mil 500 decesos por esas causas, la población ha criticado severamente al gobierno, sobre todo por las carencias para hacer frente a esa y otras enfermedades.

Una de las medidas adoptadas por ese país fue el haber cerrados sus fronteras con Honduras, Belice, El Salvador y México, además de aeropuertos y paralizar el transporte, además de los toques de queda, los filtros sanitarios y otras medidas.

A pesar del anuncio del ,mamdatario nacional, no se ha establecido alguna posibilidad de ordenar el cierre de todo nuevamente.

Este miércoles, representates de sectores productivos de ese país se reunieron para conocer las posturas, las cuales fuern divididas y no hubo un concenso.

Y es que, mientras unos opinaro que primero es la salud y, por lo tanto, se deber´pian de tomar acciones drásticas, pero otros señalaron que Guatemala no soportaría otro paro y que, incluso, podría desatar actos de violencia e inseguridad de fatales consecuencias.

Se cree que, en las próximas horas, podría haber un ´pronunciamiento oficial del gobierno federal, para conocer ls estrategias a seguir con el rebrote y si estas incluyen volver a parar todo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello