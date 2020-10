Los Diputados Solo Engañan Con Migajas al Pueblo y Nadie Los Conoce: Productores

Tapachula, Chiapas. 14 de octubre del 2020.- Mientras que gran parte de la población desconoce quiénes son y que hacen sus diputados federales, en plena austeridad y crisis económica por la pandemia, los legisladores ya se auto pidieron un incremento del 15 por ciento a su presupuesto, para que quede en 8 mil 377 millones de pesos, para un solo año.

En torno a esos legisladores, Mauro Aquino Barrios, productor de Tapachula, señaló a EL ORBE que «sólo han servido para criticar y confrontarse entre ellos mismos, y sobre todo para obstaculizar las acciones del gobierno».

Recordó las campañas electorales de hace dos años, «cuando ellos se sentían reyes y dioses al engañar al pueblo ofreciéndoles cualquier migaja, con tal de obtener su voto. Hoy no los vemos. Es más, yo no he visto ningún diputado que ande por acá».

Consideró que la gran mayoría de esos servidores públicos están más preocupados por seguir en el poder y en las confrontaciones entre los mismos partidos.

«La gran mayoría andan persiguiendo los espacios políticos para seguir teniendo, a lo mejor no las canonjías de antes, pero siempre el poder, para desde ahí sentirse qué son los que representan al pueblo de México», abundó.

Luego se le preguntó sobre qué opina acerca del trabajo que supuestamente realizan los diputados federales, a lo que reconoció que es un tema muy difícil y complicado.

«La historia nos ha demostrado que los diputados que debieron de estar al servicio del pueblo no lo han hecho y, más bien, se han servido del puesto para enriquecerse, para darle paso a la corrupción y todo eso de acuerdo con altos funcionarios del gobierno», agregó. EL ORBE / M. Cancino