Cae 40% la Producción de Ajonjolí en Mazatán

* Denuncian Robos en las parcelas

Tapachula, Chiapas. 22 de octubre del 2020.- Debido a la falta de lluvias y las condiciones climatológicas irregulares, la producción de ajonjolí cayó en un 40 por ciento, provocando con esto la afectación de los productores que ven menos ingresos en sus labores del campo.

Apolinar Trinidad Ibarias, productor en el municipio de Mazatán, dijo que tienen que enfrentar una difícil situación, con los precios y la inseguridad en sus parcelas, pues hay gente que les roba sus productos de trabajo por las noches.

Y es que el ajonjolí se debe secar en sus mismas vainas, para poder ser cosechado. Aunado a esto, las condiciones del clima, ya que no llovió como en otros años.

A diferencia de otras regiones, los terrenos ubicados en las márgenes del litoral chiapaneco, desde las comunidades de Zapata, Badenia, Barra San José, Aztlán, Brisas del Hueyate y La Ceiba, que pertenecen al municipio de Huixtla, las lluvias no fueron favorables.

Derivado de todo eso y en un análisis de la situación con ese cultivo hasta ahora, consideró que la producción de esos granos cayó considerablemente.

El precio de este producto, que ya se empieza a cosechar de esta temporada, se ubica entre los 30 y 60 pesos, debido al precio que imponen los intermediarios, afectando más a los productores, principalmente a aquellos que no cuentan con apoyos de gobierno.

Cabe destacar que, debido a la gran producción de ajonjolí en ese municipio, en el 2003, el gobierno del estado otorgó el recurso para el proceso de descutilizar la semilla del también llamado Sésamo, y aumentar su precio.

Ese proyecto únicamente quedó en el intento, pues nunca se llevó a cabo por la falta de organización y conciencia de quienes lideraban esa empresa. EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado