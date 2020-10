Pulpos del Autotransporte Buscan Acaparar Nuevas Concesiones

*¿Y Los Trabajadores del Volante?

Tapachula, Chiapas. 28 de octubre del 2020.- En Chiapas están operando actualmente unos 50 mil mototaxis sin ser concesionados, reveló Jorge Alberto Cortés Grajales, secretario general del Sindicato Renovación Obrera en la entidad.

Los propietarios de todas esas unidades podrían obtener una concesión en los próximos días, luego de las reformas a la Ley de Transporte y Movilidad, aprobadas en la víspera.

En rueda de prensa celebrada en esta ciudad, detalló que ea ley se refiere a varios cambios, entre ellos aparece la figura del «mototaxi», por primera vez en la historia de la entidad.

Tan solo el sindicato que representa, asegura que tiene al menos 18 mil agremiados en diversas regiones de la entidad.

Entre los requisitos para obtener ese documento, según dijo, deberá de tener una antigüedad mínima de cinco años y ser en los municipios en los que ya existe la modalidad. Quiere decir, que no se va a crear en nuevas comunidades.

Ha sido tal el crecimiento de los operadores de esas unidades que, en algunos municipios, según comentó, se firmaron minuta para que ya no aumentara el número.

Se estima que los mototaxis no podrán circular en el centro de las localidades o en las ciudades con más de 10 mil habitantes; así como en las periferias o tramos federales.

Reconoció que ha habido accidentes en los que los mototaxis se vieron involucrados al circular en carreteras federales, incluso uno ocurrido en las últimas horas en la comunidad Cabeza de Vaca.

«Está estrictamente prohibido que salgan las motitos a los tramos federales porque no tienen las cualidades físicas ni mecánicas para que puedan hacerle una señalización a un tráiler, hay accidentes que han costado la vida efectivamente», apuntó.

Aunque indicó que eso será una tarea de cada líder sindical para explicarle a su gremio, sobre las prohibiciones a la hora de ofrecer el servicio.

¿Qué va a pasar en aquellas comunidades donde están completamente saturados de esta modalidad de moto-taxis o ecotaxis, cómo Puerto Madero, ¿en dónde la mayoría de los que conducen de estas unidades son menores de edad o gente extranjera y que no cuenta con una licencia de conducir?, se le cuestionó

«Puerto Madero está totalmente desorganizado. Ahí cada quien compra su moto, la mete y piensan que no existe una ley y, efectivamente, no había una ley. La regulación va a servir para eso, para meter en cintura a toda aquella gente que está fuera de la ley, porque se tipifica como un delito de tipo penal a todos aquellos transportistas, que presten el servicio sin concesión», dijo.

No contestó a la interrogante de los conductores menores de edad y tampoco que los operadores de los mototaxis son centroamericanos. EL ORBE / M. Cancino