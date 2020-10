Tapachula se Suma a la Estrategia Acepto el Reto, me Protejo y Protejo a los Demás

Anuncia la Presidenta Rosy Urbina

Tapachula, Chiapas.- Con la presencia de presidentes municipales de la Región X Soconusco, se presentó la Estrategia Estatal #Acepto el reto, me protejo y protejo a los demás “Uso cubre bocas” a desarrollarse del 30 de octubre al 13 de noviembre con el objetivo de interrumpir la cadena de contagios por Covid-19.

En el marco de la reunión de la Red de Municipios por la Salud Región X Soconusco, presidido por Rosa Irene Urbina Castañeda, se presentó la campaña que durante catorce días pretende crear conciencia sobre el uso responsable del cubre bocas, como la mejor herramienta para evitar contagiar o contagiarse del coronavirus.

Durante la reunión donde se contó con la presencia de los alcaldes de Unión Juárez, Doni Alan Verdugo Aguilar; Acacoyagua, Elmer Campos Gutiérrez y Frontera Hidalgo, Ever Herrera Ibarra, así como representantes de los demás municipios de la región y autoridades estatales y municipales del sector salud, se detalló sobre la agresiva campaña de difusión que se realizará durante este periodo para exhortar a la población sobre el uso del cubre bocas para beneficio de la salud colectiva.

Las autoridades explicaron que la campaña #Acepto el reto, me protejo y protejo a los demás “Uso cubre bocas” se realizará durante 14 días, ya que es el periodo de incubación de la enfermedad, esto, con la intención de crear conciencia entre la población de que todos sin excepción deben portarlo para realizar sus actividades en la nueva normalidad.

Con el compromiso de los alcaldes de la Región X Soconusco, se acordó que cada uno en sus municipios abonará a la estrategia de difusión a través de sus respectivas áreas quienes reforzarán la cultura del uso voluntario del cubre boca, ya que reduce el riesgo de contagio por el virus de una persona infectada o asintomática. Comunicado de Prensa