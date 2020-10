A la Baja Ventas de Veladoras y Artículos Esotéricos por Cierre de Panteones

* Prevén “Triste” Día de Muertos.

Tapachula, Chiapas. 30 de octubre del 2020.- Si bien es cierto que el cierre de los panteones en los municipios de la Frontera Sur de Chiapas es para evitar las aglomeraciones y con ello el contagio del mortal Covid-19, también lo es que esas medidas han causado estragos en algunos sectores comerciales.

Teniendo como base las celebraciones masivas que cada año se realizan en las inmediaciones de los camposantos, por motivo del Día de Muertos, las autoridades optaron por suspender las vistas este fin de semana, y que esos lugares serían centros de contagio.

No solo las flores y los adornos, sino también los negocios con ventas de velas, veladoras y artículos exotéricos, reportan bajas considerables en sus ventas.

Agustín Mariano Reyes, quien tiene un local donde se comercializan gran parte de esos productos, dijo a EL ORBE que no previa que se tomaran esas medidas.

La lógica e los consumidores, según dijo, es que la gente dice: “si están cerrados los panteones, entonces para qué compro velas, veladoras o estoraques. Mejor no compro nada de eso porque no tiene ningún caso”.

Recordó que, antes de la pandemia, había muchas ventas. No solo de velas, veladoras o inciensos, sino también de papel picado para adornar los panteones, flores artificiales, imágenes, entre otros.

«Con eso de la pandemia todo eso se acabó, y más ahora que las autoridades decretaron el cierre de los panteones, que era durante los días 1 y 2 de noviembre en que la gente aprovechaba para visitar a sus muertitos», dijo.

Reconoció que los grandes consumidores eran los visitantes de Guatemala, ya que compraban al mayoreo, así como los pobladores de las áreas rurales, pero que, en ninguno de los dos casos se han acercado. EL ORBE / Nelson Bautista