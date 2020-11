Ordena CFE Cortes Masivos de Energía Eléctrica sin Enviar Recibos

* Tarifa Eléctrica Aumentó Casi al Doble.

Tapachula, Chiapas a 15 de noviembre de 2020.- Las inconformidades en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los municipios de la Frontera Sur van en aumento, al igual que sus tarifas.

Para aquellos que han acudido a la paraestatal a externar su desacuerdo por las altas tarifas, los cobros injustificados y el pésimo servicio, la respuesta es siempre la misma: Pague primero.

Tampoco hay otro lugar en donde quejarse en contra de ese monopolio, luego de que las autoridades actuales decidieron cerrar las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tapachula y trasladarlas a la capital, Tuxtla Gutiérrez.

El compromiso de que las oficinas de la CFE serían trasladadas a Chiapas, tampoco se cumplió. al igual que el «borrón y cuenta nueva» a los deudores en resistencia civil, como ya se hizo con Tabasco; ni se redujeron las tarifas eléctricas, por el contrario, se incrementaron.

Felipe Verdugo Roblero, habitante de la colonia Colinas del Rey, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, en su caso, le cortaron el suministro eléctrico sin que le enviaran el recibo.

Señaló que en su casa solamente tiene un refrigerador, dos ventiladores y unos cuantos focos, pero que los recibos le llegan entre mil 600 y dos mil pesos.

Por lo mismo consideró como un pésimo servicio el que brinda la CFE a los mexicanos y que, al igual que él, las inconformidades son generalizadas, sobre todo por los cobros injustos.

Por su parte, Adriana López, dijo que ya acudió a las oficinas de los Derechos Humanos en busca de que alguien los defienda, ya que su recibo se incrementó de 300 a 900 pesos, con el mismo consumo.

«Deberás que se pasan. Yo a mi papá lo tengo en silla de ruedas y, entonces qué hago, de dónde sacó esos 900 pesos, y ellos ahí bonito nada más cobrándonos el dinero, no se vale. Les expliqué, pero me contestaron que pagué o no hay luz».

Abundó que la CFE solo manda a las cuadrillas a cortar el suministro sin preguntar si hay enfermos en las casas.

Incluso, que en el momento que reciben el apoyo las personas de la tercera edad, lo van a abonar a sus recibos de la CFE.

Por su parte, Dayli Velázquez Hernández, señaló a este medio de comunicación que llegó a pagar su recibo, pero que el cajero automático de la Comisión no le entregó completo el cambio y se quedó con 50 pesos.

En el caso de sus vecinos, indicó que hace una semana pagaron sus recibos, pero que este sábado les llegaron a cortar el fluido.

Reclamaron, con recibos en mano, que son muy puntuales en pagar los cobros a pesar de las altas tarifas, y que les contestaron que no se preocupen, ya que en tres días les reinstalarán el servicio.

En el caso de los diputados federales y locales, habría que preguntarles qué han hecho para defender a la población que representan, en especial por las altas tarifas de la CFE. EL ORBE / M. Cancino